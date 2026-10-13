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        Haberler Gündem Yargı Yargıtay'ın acı kaybı! 2. Ceza Dairesi Başkanı hayatını kaybetti

        Yargıtay'ın acı kaybı! 2. Ceza Dairesi Başkanı hayatını kaybetti

        Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu hayatını kaybetti. HSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun" denildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 10:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yargıtay'ın acı kaybı

        Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu hayatını kaybetti.

        Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun" denildi.

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