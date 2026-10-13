Yargıtay'ın acı kaybı! 2. Ceza Dairesi Başkanı hayatını kaybetti
Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu hayatını kaybetti. HSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun" denildi
Giriş: 13 Ekim 2026 - 10:19 Güncelleme:
Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu hayatını kaybetti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun" denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ