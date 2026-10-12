Yaşlı adama motosiklet çarptı! Acı haber!
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 72 yaşındaki Salih Aslan, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti
Giriş: 12 Ekim 2026 - 09:05 Güncelleme:
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 72 yaşındaki yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre kaza, 29 Eylülde Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Aralı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre H.B.’nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Salih Aslan’a çarptı.
Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisin ardından durumu ağırlaşan yaşlı adam Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören yaşlı adam 13 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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