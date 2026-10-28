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        YENİ Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması

        YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partinin 1. Olağan Kurultayı'nın 14-15 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacağını açıkladı. Emre, Mustafa Sarıgül'ün ise iddialar açıklığa kavuşana kadar YENİ Parti'yle ilişkisinin bulunmadığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 14:00 Güncelleme:
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        YENİ Parti'den Sarıgül açıklaması

        YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Parti Meclisi'nde (PM) 1. Olağan Kurultay'ın 14-15 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılması kararının alındığını bildirdi.

        YENİ Parti'nin PM toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında çevrim içi yapıldı.

        PM gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Emre, ekonomi, memur ve emekli maaşları üzerinden iktidarı eleştirdi.

        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Emre, "Biz, Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sokacak her girişimin karşısındayız." dedi.

        Bu tip anlaşmaların, barış zamanında caydırıcılık taşımak için yapıldığına işaret eden Emre, şunları kaydetti:

        "Bugün Suudi Arabistan fiilen savaşın içindedir. Havalimanları bombalanmakta, saldırıya uğramaktadır. İran, kendisine yönelik ABD ve İsrail'den gerçekleştirilen her saldırıdan sonra Suudi Arabistan'a saldırmaktadır.

        Böylesi bir ortamda bu anlaşmayı imzalıyorsunuz ve Mehmetçiği Yemen çöllerine gönderme planı yapıyorsunuz. Husumetlisi olmadığımız ülkelerle neden savaşalım? Yarın İran, Suudi Arabistan'a saldırdığında biz, bunu kendimize yapılmış mı sayacağız?

        İran'la mı savaşacağız? Suudi Arabistan'la savaşan diğer ülkelerle mi savaşalım?"

        "SARIGÜL'ÜN YENİ PARTİ'YLE BİR İLİŞKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

        PM'de kurultay sürecinin de gündeme geldiğini aktaran Emre, şunları paylaştı:

        "Kurultayımızın 14-15 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılması, 14 Kasım saat 10.00'da başlaması, 2 gün sürmesi konusunda oy birliğiyle karar aldık. 5 Kasım'a kadar üye olanlar, 8 Kasım'da gerçekleşecek genel başkan ön seçiminde oy kullanabilecek.

        YENİ Parti iktidarında, gerek Siyasi Partiler Kanunu'nun daha demokratikleşmesi gerekse de bu tip seçimlerin ön seçim değil, doğrudan seçim olarak yer alabilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız."

        Emre'ye, "YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, hakkındaki iddialar sebebiyle partideki üyeliğinin askıya alınması için PM'ye talepte bulunup bulunmadığı" soruldu.

        Sarıgül'ün, birkaç gün önce böyle bir düşüncesinin olduğunu kendileriyle paylaştığını aktaran Emre, "Hakkında birtakım yoğun iddialar var. 'Süreç içerisinde YENİ Parti'nin tartışmaya konu olmamasını' istediğini ifade etmişti.

        Yönetim olarak biz de bu düşüncesine saygı duyduk ve olumlu karşıladık. Kendisiyle iddialar açıklığa kavuştuktan sonra durumu yeniden değerlendirilir ama şu anda YENİ Parti'yle bir ilişkisi bulunmamaktadır." diye konuştu.

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