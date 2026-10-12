Yenişehir Belediye Başkan Vekili Çağdaş Dutlu oldu

Mersin'de tutuklanan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. Yenişehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Musa Taş'ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda gerçekleştirilen başkan vekili seçiminde CHP'li Meclis üyeleri Hülya Günel, Çağdaş Dutlu ve Özgür Emire ile AK Parti'li Abbas Özdiker yarıştı. Adayların, ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamaması ve üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle dördüncü tur oylama yapıldı. Son turda Dutlu 19, Emire 17 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Yenişehir Belediye Başkan Vekili seçilen Çağdaş Dutlu, meclis üyelerine teşekkür etti.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çıkarıldığı hakimlikçe "rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, icbar suretiyle irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özyiğit, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.