Zehra Önen için cenaze töreni

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen (23), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Önen'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını ali eylesin. Biz aileyi zaten tanıyoruz biliyoruz. Tanıdığımız bildiğimiz kadarıyla da Fatma Zehra ismiyle inşallah müsemma olan kızımızı da mekanı alisine kabul buyursun." dedi.