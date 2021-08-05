Myanmar'da etnik silahlı grubun, bir ayda Myanmar ordusundan 60 askeri öldürdüğü iddia edildi

AA

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sürüyor.

AA'nın haberine göre ilçe merkezine yaklaşması önlenen ve kısmen kontrol altına alınan yangından ormanlık alandaki hayvanlar da etkileniyor.

Sabah saatlerinde alevlerden kaçarak yol güzergahından ilerlemeye çalışan bir kaplumbağa Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü Şefi Ender Erol'un dikkatini çekti.

Güvenli bir bölgeye alınan kaplumbağaya orman işçilerince su verildi.