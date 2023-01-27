Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneş hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler

Bizden milyonlarca yıl uzakta olmasına rağmen Dünya'mızda yaşamın devam etmesini sağlayan Güneş, devasa boyutları ve binlerce derece olan sıcaklığı ile büyüleyici bir gezegen ve hakkında öğrenilmesi gereken çok şey var! İşte, sizi Güneş'e hayran bırakacak şaşırtıcı bilgiler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Güneş hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler

    Güneş, güneş sistemindeki kütlenin yüzde 99,86'sını oluşturur. Dünya'nın yaklaşık 330.000 katı bir kütleye sahiptir. Dörtte üçü hidrojendir ve kalan kütlesinin çoğu helyumdur.
  • Güneş hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler

    Güneş'in içine bir milyondan fazla Dünya sığabilir. İçi boş bir Güneş'i küresel Dünyalar'la dolduracak olsaydınız, içine yaklaşık 960.000 Dünya sığardı. Ancak, boş alan kalmamasını sağlamak için bu Dünyaları ezerseniz, Güneş'in içine 1.300.000 Dünya sığdırabilirsiniz. Güneş'in yüzey alanı Dünya'nın 11.990 katıdır.
  • Güneş hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler

    Bir gün Güneş Dünya'yı tüketecek. Güneş helyumu yakmak yerine tüm hidrojenini yaktıktan sonra yaklaşık 130 milyon yıl daha yanmaya devam edecek. Bu süre zarfında, Merkür, Venüs ve Dünya'yı yutacak kadar genişleyecek . Bu noktaya geldiğinde kırmızı dev bir yıldıza dönüşmüş olacak.
  • Güneş hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler

    Güneş saniyede 220 km hızla hareket eder. Galaktik merkezden yaklaşık 24.000–26.000 ışıkyılı uzaklıktadır. Ayrıca, Güneş'in Samanyolu'nun merkezindeki bir yörüngesini tamamlaması yaklaşık 225-250 milyon yıl sürer.
  • Güneş hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler

    Güneş neredeyse mükemmel bir küredir. Güneş'in büyüklüğü göz önüne alındığında, kutup ve ekvator çaplarında sadece 10 kilometrelik bir fark vardır - bu, onu doğada gözlemlenen mükemmel bir küreye en yakın şey yapar.
  • Güneş hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler

    Işığın Güneş'ten Dünya'ya ulaşması sekiz dakika sürer. Güneş'ten Dünya'ya olan ortalama mesafe yaklaşık 150 milyon km'dir (93 milyon mil). Işık saniyede 300 bin kilometre hızla hareket eder, bu yüzden birini diğerine bölmek size 500 saniye veya sekiz dakika yirmi saniye verir. Bu enerji Dünya'ya sadece birkaç dakika içinde ulaşabilir ancak Güneş'in çekirdeğinden yüzeyine ulaşması milyonlarca yıl sürer.
  • Güneş hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler

    Güneş ömrünün yarısındadır. 4,5 milyar yaşındaki Güneş, hidrojen depolarının yaklaşık yarısını yaktı ve hidrojeni 5 milyar yıl daha yakmaya devam edecek kadar kaldı. Şu anda, Güneş sarı bir cüce yıldızdır.
  • Güneş hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler

    Dünya ile Güneş arasındaki mesafe değişir. Bunun nedeni, Dünya'nın Güneş etrafında eliptik bir yörünge yolunda hareket etmesidir. İkisi arasındaki mesafe 147 ila 152 milyon km (91 ila 94 milyon mil) arasındadır. 
  • Güneş hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler

    Güneş güçlü bir manyetik alana sahiptir. Manyetik fırtınalar sırasında Güneş tarafından manyetik enerji salındığında, Dünya'da güneş lekeleri olarak gördüğümüz güneş patlamaları meydana gelir. Güneş lekeleri, Güneş'in yüzeyinde manyetik değişimlerin neden olduğu karanlık bölgelerdir. Karanlık görünmelerinin nedeni, sıcaklıklarının çevredeki alanlardan çok daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır.
  • Güneş hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler

    Güneşin içindeki sıcaklık derecesi 15 milyon santigrat dereceye ulaşabilir. Enerji, Güneş'in çekirdeğindeki nükleer füzyon yoluyla üretilir. Bu, hidrojenin helyuma dönüştüğü zamandır. Eğer bugün yer çekimi diye bir şey olmasaydı Güneş bir bomba gibi patlayabilirdi. 

    Kaynak: The Planets

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.