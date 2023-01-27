Işığın Güneş'ten Dünya'ya ulaşması sekiz dakika sürer. Güneş'ten Dünya'ya olan ortalama mesafe yaklaşık 150 milyon km'dir (93 milyon mil). Işık saniyede 300 bin kilometre hızla hareket eder, bu yüzden birini diğerine bölmek size 500 saniye veya sekiz dakika yirmi saniye verir. Bu enerji Dünya'ya sadece birkaç dakika içinde ulaşabilir ancak Güneş'in çekirdeğinden yüzeyine ulaşması milyonlarca yıl sürer.