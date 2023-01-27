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Tarihe geçen en kötü hız treni kazaları

Çocuk veya yetişkin fark etmeksizin lunaparklar herkesi heyecanlandıran yerler. Özellikle dev gibi tasarlanan eğlence makineleri, kısa süre de olsa insana büyük bir adrenalin yaşatabiliyor ancak bu makineler bir o kadar tehlikeli. Gözden kaçacak tek bir detay bile bir insanın hayatını riske atabiliyor. Bu zamana kadar tarihe geçen bu kazalar da birer ihmalin sonucunda meydana geldi.

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  • Tarihe geçen en kötü hız treni kazaları

    WILDCAT, BELL'S AMUSEMENT PARK 1997

    20 Nisan 1997'de Oklahoma, Tulsa'daki Bell's Eğlence Parkı'nda yaşanan bir olay kayıtlara geçti. Roller coaster, parkurun zirve noktasına ulaştığında durdu ve o sırada geriye doğru kaymasını engelleyen bir güvenlik cihazı arızalandı. Araba pistten 45 fit (13,7 metre) geri kaydı ve başka bir vagona çarptı; 14 yaşındaki bir çocuk öldü ve 6 kişi yaralandı.

    Eyalet müfettişleri vagonun kaymasını önleyen plastik parçasının onaylanmayan bir malzemeyle değiştirdiğini belirledi. Kurbanın aileleri, parkın sahipleriyle mali bir anlaşmaya varırken, sonunda suçlamalar düştü. Bell's Eğlence Parkı 2006'da kapandı.
  • Tarihe geçen en kötü hız treni kazaları

    WILLARD'S WHIZZER, MARRIOTT'S GREAT AMERICA PARK 1980

    Bir roller coaster simülasyonu olan Space Journey'de 2010 yılında Çin'de meydana gelen trajik bir kazada altı kişi öldü ve dokuz kişi yaralandı. Kaza, Ecoventure Valley eğlence parkında meydana geldi.

    Bir roket fırlatma hissi uyandırmak için tasarlanan yolculuk, ziyaretçileri bir kubbenin altında dönen kabinlere yerleştirdi. South China Morning Post'a göre; ziyaretçilerin oturduğu kabinlerin hepsi ters döndü ve yolcuları fırlattı. 

    Park operatörleri ve yetkilileri, arabaların neden takla attığını belirleyemedi. Arkasından olaya koltukların fiziksel arızasından yangın ve patlamaya kadar birçok senaryo eklendi. Park yetkilileri, olayın daha önce bir Çin parkında olan hiçbir şeye benzemediği dışında başka ayrıntı vermedi.
  • Tarihe geçen en kötü hız treni kazaları

    FUJIN RAIJIN II EXPLOND 2007

    5 Mayıs 2007, Japonya'da Çocuk Bayramı'ydı ancak Osaka'da meydana gelen bir kazada bir kişinin ölümü ve 19 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaydan sonra kimse kutlama yapamadı. Olay, ilk olarak 1970 yılında Uluslararası Fuar için inşa edilen bir eğlence parkı olan Expoland'daki Fujin Raijin II roller coaster yolculuğunda meydana geldi. Trenler saatte 47 mil (saatte 75 kilometre)  kadar hızlı hızlara ulaştı.

    Öğleden sonra, 20 yolcu Fujin Raijin II'ye bindiğinde her şey normal görünüyordu. Hız treni yolun yarısından fazlasını bitirmişti ki ikinci vagon aniden raydan çıktı ve dramatik bir şekilde sola, korkuluğa doğru yana yattı. Bu, hız treni raylardan aşağı inerken kafasını korkuluğa çarpan genç bir kadın için ölümcül oldu. 
  • Tarihe geçen en kötü hız treni kazaları

    ORLANDO FREEFALL, ICON PARK 2022

    Bu listedeki en son olaylardan biri Mart 2022'de Orlando yakınlarındaki ICON Park'ta meydana geldi. Orlando FreeFall, bir hız treni değil. Bunun yerine, yolcuları doğrudan yukarı gönderen ve daha sonra saatte 75 mil (saatte 120 kilometre) hızında 400 fit (122 metre) yükseklikten düşüren bir eğlence makinesi.

    Otopsi raporuna göre, 14 yaşındaki bir park misafiri Orlando FreeFall'dan düştü ve künt travma sonucu öldü. Ölümü bir kaza olarak kabul edildi.
  • Tarihe geçen en kötü hız treni kazaları

    Bir adli mühendislik firması tarafından belirlendiği üzere, trajik kazaya birkaç faktör potansiyel olarak katkıda bulunmuştu. Araştırmalar, ölen yolcununun emniyet kemeri takılırken düşmesine izin verecek bir boşluğun kaldığını belirledi. 

    Ayrıca genç çocuk, sürüşün ağırlık sınırından yaklaşık 100 pound (45 kilogram) daha ağırdı bu da koltuk emniyetinin bu nedenle yanlış ayarlandığının bir işareti olabilirdi. 

    Bir zamanlar dünyadaki türünün en yüksek pisti olan Orlando FreeFall, olaydan sonra kalıcı olarak kapatıldı.
  • Tarihe geçen en kötü hız treni kazaları

    THE BIG DIPPER, BATTERSEA PARK 1972

    1972'de İngiltere, Londra'daki Battersea Park, tarihteki en kötü roller coaster felaketi olarak kabul edilen olaya sahne oldu. Yolculuk, parkın yeni Eğlence Fuarı'nın ana cazibe merkezi olarak 1951'de inşa edilmiş üç arabalık ahşap bir hız treni olan The Big Dipper'dı. 

    Ancak coaster, başından beri sorunlar yaşadı. Mayıs 1951'de boş bir araba raydan çıktı ve koruyucu bir korkuluğu devirerek diğer arabalardaki yolcuları mahsur bıraktı. 1968'de başka bir çarpışmada bir kadının kolu kırıldığında felaket yeniden yaşandı.
  • Tarihe geçen en kötü hız treni kazaları

    31 kişinin olduğu vagonlar, parkurun zirve ve dönüş noktasına doğru geldiğinde; vagon zincirinin atmasıyla tüm vagon geriye doğru düşmeye başladı. Raydan çıkan tren beş çocuğu öldürdü, 13 kişiyi yaraladı. 

    Trajik kazanın ardından, park müdürü ve coaster mühendisi, mahkemede aklanmalarına rağmen cinayetle suçlandı. Ancak kaza, tren ve park için sonun başlangıcı oldu. Roller coaster kısa süre sonra kapatıldı ve yıkıldı; Eğlence Fuarı 1974'te kapılarını kapattı.

    Kaynak: How To Stuff Works

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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