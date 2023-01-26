Yenidoğan bebekler neden güzel kokar?

Yenidoğan bebeklerin kendisine has kokusunu bilirsiniz; dünyada eşi benzeri olmayan ve herkesi kendisine hayran bırakan bir kokudur. Peki, yenidoğan bebekler neden böyle kokuyor? Maalesef, bilimin bu konuda henüz kesin bir yanıtı yok ancak yine de elimizde bazı teoriler var.