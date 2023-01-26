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SOS ne anlama geliyor? Neden yardıma ihtiyacımız olduğunda SOS yazıyoruz?

Evrensel kodlardan biri olan SOS; yardım talep etmek için kullanılan bir işaret. Bazıları, bu harflerin bir cümlenin kısa hali olduğunu iddia ediyor lakin bu doğru değil. SOS kodunun kökeni, telgraf yıllarına kadar dayanıyor.

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  • SOS ne anlama geliyor? Neden yardıma ihtiyacımız olduğunda SOS yazıyoruz?

    Tüm dünya farklı dillerden oluşsa da bazı evrensel kodları hepimiz biliyoruz. SOS, bunlardan bir tanesi ve bunu gördüğümüzde yardım talep edildiğini biliyoruz. Peki, SOS ne demek, neden yardım için böyle bir kelime seçilmiş?
  • SOS ne anlama geliyor? Neden yardıma ihtiyacımız olduğunda SOS yazıyoruz?

    Kimileri SOS kelimesinin arkasındaki mantığın ruhlarımızı kurtar (save our soul) ya da gemilerimizi kurtar (save our ship) olduğunu düşünüyor lakin ikisi de değil.
  • SOS ne anlama geliyor? Neden yardıma ihtiyacımız olduğunda SOS yazıyoruz?

    SOS aslında anlamlı bir kelime değil; telgraf çekildiği yıllarda kullanılan Mors alfabesindeki yazımı en kolay harflerin rastgele bir araya gelmesinden oluşuyor. 

    Mors alfabesinde S harfi üç noktayla (...) O harfi ise üç çizgiyle (---) yazılıyor. 
  • SOS ne anlama geliyor? Neden yardıma ihtiyacımız olduğunda SOS yazıyoruz?

    Daha önceleri tehlike anında yine Mors alfabesinden başka harfler de kullanıldı ancak herkesin kendince ürettiği kod, anlam karışıklığı yarattı.

     
  • SOS ne anlama geliyor? Neden yardıma ihtiyacımız olduğunda SOS yazıyoruz?

    En sonunda SOS kodu kabul edildi ancak bu hemen olmadı. Titanik gemisinin sahibi Marconi, hâlâ eski kod olan CQD'yi kullanıyordu. Hatta Titanik buz dğaına çarptığında önce bu kod ile yardım istediler ancak ta ki SOS kodunu kullanana kadar başarılı olamadılar.

    Kaynak: Mental Floss

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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