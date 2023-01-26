Bu algı gözlük takan insanların yalnızca "daha zeki olmaları" ile ilgili değil. Yapılan bir araştırma; gözlük takmanın siyasi sonuçları bile etkileyebileceğini gösteriyor.

Research Gate'de yayınlanan ve 4 araştırmacı tarafından 2018 yılında yayınlanan deneyde; siyasi başarı ve gözlük arasındaki ilişki değerlendirildi.