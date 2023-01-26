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Google Haritalar trafik durumunu nasıl biliyor? Aslında bilmiyor, biz söylüyoruz

Bir yere gitmek istediğimizde Google, bize trafik durumunu ve ne kadar sürede oraya varacağımızı söylüyor. Bunu, dünyanın herhangi bir rotası için yapabilen Google, bu verileri nasıl elde ediyor? İşte, detaylar...

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  • Google Haritalar trafik durumunu nasıl biliyor? Buna şaşırabilirsiniz

    Bir yere gitmek istediğimizde, Google seyahatin kaç dakika süreceğini hatta önümüzdeki tüm yolların trafik durumuna göre rengini bile söylüyor. Kırmızı yoğun bir trafik, sarı orta halli bir trafik, yeşil ise trafik olmadığını anlatmak için kullanılıyor. Peki, bunu nasıl yapıyor? Google, bunu bizim için cevaplıyor. 
  • Google Haritalar trafik durumunu nasıl biliyor? Buna şaşırabilirsiniz

    Google Haritalar'ın ilk sürümleri yalnızca trafik sensörlerinden alınan verilere dayanıyordu; bunların çoğu, trafik verilerini derleme konusunda uzmanlaşmış devlet ulaşım kurumları veya özel şirketler tarafından kurulmuştu. Buradan alınan veriler, yolların trafik durumu hakkında ortalama bir fikir veriyordu.
  • Google Haritalar trafik durumunu nasıl biliyor? Buna şaşırabilirsiniz

    Ancak Google 2009 yılından itibaren trafik tahminlerinin doğruluğunu artırmak için kaynak olarak kitle kullanımına yöneldi. Android telefon kullanıcıları, GPS konumu etkinken Google Haritalar uygulamasını açtıklarında, telefon Google'a anonim olarak bilgi göndererek, arabaların ne kadar hızlı hareket ettiğini analiz eder. 
  • Google Haritalar trafik durumunu nasıl biliyor? Buna şaşırabilirsiniz

    Böylece; Google Haritalar, yoldaki tüm arabalardan gelen verileri sürekli olarak birleştiriyor ve haritalardaki renkli çizgiler yoluyla kullanıcılara anında geri bildirim yapıyor. 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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