Bir yere gitmek istediğimizde, Google seyahatin kaç dakika süreceğini hatta önümüzdeki tüm yolların trafik durumuna göre rengini bile söylüyor. Kırmızı yoğun bir trafik, sarı orta halli bir trafik, yeşil ise trafik olmadığını anlatmak için kullanılıyor. Peki, bunu nasıl yapıyor? Google, bunu bizim için cevaplıyor.