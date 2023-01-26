Beyin donması veya bilimsel adıyla 'sfenopalatin ganglionöralji', buz gibi soğuk bir şey yedikten veya içtikten hemen sonra kafanızda hissettiğiniz şiddetli ağrıdır. Hatta bazı insanlar soğuk havaya maruz kaldıklarında da bu hissi yaşar.