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Soğuk bir şey yediğimizde neden başımıza ani bir ağrı saplanıyor?

Mevsim fark etmeksizin, soğuk bir şey tükettikten hemen sonra başımıza geçici ancak ani ve keskin bir ağrı giriyor. Teorilere göre; bu anlık acı, vücudumuzun bizi aşırı soğuğa karşı uyarma şekli olabilir. İşte, detaylar...

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  • Soğuk bir şey yediğimizde neden başımıza ani bir ağrı saplanıyor?

    Beyin donması veya bilimsel adıyla 'sfenopalatin ganglionöralji', buz gibi soğuk bir şey yedikten veya içtikten hemen sonra kafanızda hissettiğiniz şiddetli ağrıdır. Hatta bazı insanlar soğuk havaya maruz kaldıklarında da bu hissi yaşar.
  • Soğuk bir şey yediğimizde neden başımıza ani bir ağrı saplanıyor?

    Bunun tam olarak nedeni bilinmiyor. Bilim insanları kararsız ancak bir teoriye göre soğuk madde, damağın arkasında ağrı olarak algıladığımız bir sinir kümesi olan sfenopalatin ganglionu uyarıyor.
  • Soğuk bir şey yediğimizde neden başımıza ani bir ağrı saplanıyor?

    Diğer teori, ağzın çatısındaki kan damarlarının ve sinüslerin ağızdaki sıcaklık düşüşü nedeniyle hızla daralıp, genişlemesinden kaynaklanabileceğini iddia ediyor. 

    2012'de The FASEB Journal'da yayınlanan küçük bir çalışmada 13 gönüllü yavaşça buzlu su içtikleri sırada vücutları analiz edildi.
  • Soğuk bir şey yediğimizde neden başımıza ani bir ağrı saplanıyor?

    Araştırmacılar, buzlu su içmenin beynin bazı kan damarlarındaki kan akışını artırdığını buldular; bu da beynin, aşırı soğuğa karşı bir tepki verdiğini düşündürtüyor. 

    Kaynak: Science Focus

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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