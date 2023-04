An derecesi an haritasının 12. evinde. Hem Plüton teması hem 12. Ev teması bu savaşma, girişim, cesaret ve yeni başlangıçları biraz kontrolümüz dışı yapabilir. Büyük ihtimalle de yapacaktır. Bizden daha büyük bir gücün etkisinde olduğumuzu hissettiğimiz bir dönemdeyiz ve dizginler tam olarak elimizde değil. Fakat An derecesinin MIRACH sabit yıldızı ile kavuşumu olaylara yine de bir harmoni getiriyor. Belki krizlerin, kontrolümüz dışı olan olayların, girişim ve cesaretin hedeflerimize çok da aykırı olmadığı, belli bir harmoniyi de beraberinde getirebilecek bir dönemdeyiz.