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Güneş Tutulması'nın burçlara etkisi nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

2023 yılının ilk güneş tutulması 20 Nisan Perşembe tarihinde gerçekleşecek. Koç burcunda gerçekleşecek olan Güneş Tutulması hibrit olarak meydana gelecek. Bu yıl ilk defa gerçekleşecek olan güneş tutulmasının burçlara olan etkilerinin nasıl olacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Önemli doğa olaylarının burçlara etkisi ise oldukça önemli. Ancak bu önemli olayların hangi burcu nasıl etkileyeceği ise farklılık gösteriyor. Peki bu Hibrit Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek?

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  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    Yılın ilk tutulması olarak gerçekleşecek Güneş Tutulması'nın burçlara etkisi gündemdeki yerini aldı. 2023 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının etkileneceği burçlar belli oldu. Güneş Tutulmasından 12 burç arasından belli bir burç grubu etkilenecek. Peki, Güneş Tutulması'nın burçlara etkisi nedir? Güneş Tutulması'ndan en çok hangi burç etkilenecek? İşte 20 Nisan Perşembe Koç burcunda Güneş Tutulması…
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    Korhan Kılınçkaya, 20 Nisan 2023 günü Koç burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması'nı ve bu tutulmanın Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuna etkilerini kaleme aldı.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

    20 Nisan Perşembe günü sabah 07:12’de 29 derece Koç burcunda hibrit bir Güneş Tutulması bekleniyor. Türkiye’den direkt gözlemlenmeyecek olan bu tutulma Güney/Doğu Asya, Avustralya, Pasifik, Hint Okyanusu, Antartika bölgelerinde izlenecek. Bu yıl son iki yıldır Boğa - Akrep hattında olan tutulma serisi artık Koç - Terazi hattına geçiş yapacak. 2023 yılının ilk tutulması ise Koç burcunda gerçekleşiyor olacak.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

    Astrolojide "yeniden başlamak" anlamına gelen Güneş Tutulması, sabit burçları yakından ilgilendiriyor. Koç burcunda gerçekleşecek olan tutulma için geri sayım başladı.

    Tutulmalar 9 yıllık ve 18 yıllık döngüler halinde aynı aksta çalışır. Ve bir Güneş tutulması alt banttan hayatımızda 1 yıl etkili olur. Sadece tutulmanın gerçekleştiği gün değil, tutulma derecesinin başka gezegenler tarafından tetik aldığı günlerde tutulma semboliklerinin yaşanması olasıdır. Bu tutulmayı önemli kılan sebeplerin en başında 29 derece gibi anaretik bir derecede gerçekleşiyor olması. 28 - 29 dereceler her zaman krizlerle biten sonlanmaları ifade eder.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    Normalde Güneş Tutulmaları, Yeniay enerjileridir ve başlatma coşkusu çok yüksektir. Ancak bu tutulma kendi içinde bir tezatlık barındırıyor. Güçlü ve köklü bir değişimler tutulmanın ana göstergesi. İkinci önemli sebep tutulmanın hibrit formatında olması. Güneş Tutulmaları, tam, halkalı ve parçalı olarak üç ana grupta gerçekleşir. Ancak nadir gözüken hibrit tutulma çeşidi vardır.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    1900’lerin başından beri baktığımızda bu gerçekleşecek yedinci tutulma olacak. Hibrit tutulma, tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür. Nadir gözüken her şeyin yeryüzüne etkisi de unutulmaz olaylarla sonuçlanır. Üçüncü önemli sebep ise, Plüton’dan çok sert açı alıyor olması… Güneş Tutulması 29 derece Koç burcunda gerçekleşiyor. Koç burcu temalarına mundane astrolojisine göre baktığımızda, savaşkan bir ifadesi vardır. Agresyon, mücadele, çatışma, taaruz, savaş ve kan enerjisidir.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    20 Nisan’da oldukça önemli, güçlü yeni başlangıçların olduğu fakat bu başlangıçların güçlü dönüşümlerden, krizlerden sonra yaşanabileceği Koç burcunun 29. Derecesinde bir Güneş Tutulması yaşayacağız. Koç burcunda olduğu için bu dönem savaşçı, girişken, agresif, saldırgan geçebilir. Fakat cesaretimiz de oldukça yüksek, krizlere girmek konusunda gözümüzü budaktan esirgemiyoruz.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    An derecesi an haritasının 12. evinde. Hem Plüton teması hem 12. Ev teması bu savaşma, girişim, cesaret ve yeni başlangıçları biraz kontrolümüz dışı yapabilir. Büyük ihtimalle de yapacaktır. Bizden daha büyük bir gücün etkisinde olduğumuzu hissettiğimiz bir dönemdeyiz ve dizginler tam olarak elimizde değil. Fakat An derecesinin MIRACH sabit yıldızı ile kavuşumu olaylara yine de bir harmoni getiriyor. Belki krizlerin, kontrolümüz dışı olan olayların, girişim ve cesaretin hedeflerimize çok da aykırı olmadığı, belli bir harmoniyi de beraberinde getirebilecek bir dönemdeyiz.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    An haritasının da yükselen burcu Boğa ve bu harmoniyi hayatımıza katabileceğimizin ikinci bir göstergesi olacak. Bu dönemde bu yeni başlangıçlar ve krizlerin biraz parasal konularla da alakası olacak. Maddi güvenlik adına yapılan krizler ve girişimler gibi bir cümle kurarsak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Yani bu girişimler içerisinde kendimizi finansal güvenceye alma teması altında gerçekleşiyor gibi gözüküyor.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

    Yükselen Koç

    Hayatınızın geneli, genel sağlığınız, görünüşünüz ve ikili ilişkiler, ortaklıklar ile ilgili vurgulu konuların olduğu bir dönem, ayrıca kariyer konuları, üstleriniz ile olan ilişkiler krizli ve keskin dönüşüm vurgusu taşıyor.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    Yükselen Boğa

    İnzivada olduğunuz özel alanlarınız, genel psikolojiniz ve genel sağlığınız vurgu kazanıyor. Bu dönemde sağlık ile ilgili konularda krizler yaşayabilirsiniz. Bu dönemde kontrolünüz dışında olan konular da oldukça vurgulu. Kontrol dışı krizler ve bu krizlerden doğan yeni başlangıçlar bu dönemin en belirgin cümlesi.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    Yükselen İkizler

    Arkadaş gruplarınız, arkadaşlarınız veya proje gruplarınız vurgu altında. Finansal konularda birtakım krizler yaşayabilirsiniz, kriz ve dönüşüm, yenilenme, yeni başlangıçlar konusu gündemde. Dikkatli olunmadığında ciddi anlamda borçlar yaratabilecek bir durum.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    Yükselen Yengeç

    Kariyer ile ilgili konularda duygusal beklentilerinizin sorgulandığı bir dönem. Ayrıca ikili ilişkiler, karşılıklı yapılan işler, ortaklıklar, evlilik konuları da krizli ve dönüştürücü. Biraz kontrol dışı yeni başlangıçlar, özellikle kariyer ve evliliğinizin birlikte veya birbirini etkilediği bir gündem sizleri bekliyor.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    Yükselen Aslan

    Bu dönemde eğitim, uzaklar, yabancılar, yolculuklar konuları, eğitim, özellikle yüksek eğitim konuları gündemde olacak. Fakat sağlık ve iş konuları bu gündemleri krizli bir şekilde etkileyebilir, sağlık veya iş kaynaklı yolculuklar, yurtdışına göç gibi konular gündeme gelebilir veya sağlıksal konular bir yolculuğu olumsuz yönde etkileyebilir.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    Yükselen Başak

    Sizin için de finansal konular, ortaklaşa gelirler, sahip olduklarınız konuları ön plana çıkacak. Bu konularda özellikle spekülatif konuların işin içinde olduğu konularda çok dikkatli olmalısınız zira büyük kayıplar yaşanabilir.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    Yükselen Terazi

    Hayatınızın genelini ve ikili ilişkilerinizi etkileyecek bir tutulma döneminden geçiyorsunuz. Ev, aile, gayrimenkul konuları da çok vurgulu. Ev kaynaklı bir krizin evlilik konularıyla birleşmesi, evlilik başlangıçlarının ev konularını değiştirmesi ve orada yeni başlangıçlar oluşturması gündemde.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    Yükselen Akrep

    Sizin için de özellikle sağlık konuları ön plana çıkıyor. Sağlık ve iş konularında krizlerden gelen yeni başlangıçlar bu dönemin vurgulu konuları arasında. Krizlerin kaynağı ise yakın çevre veya iletişimsel konular, anlaşmalar. Yani bu dönemde yeni sözleşmeler, iş anlaşmaları, biraz krizli olabilecek iş değişiklikleri yaşanabilir.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    Yükselen Yay

    Flörtleriniz, sahneye çıktığınız konular, sporla alakalı konular veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Finansal konularda biraz krizler yaşanabilir, finans konularından dolayı flörtler, eğlence hayatı etkilenebilir, çocuklar için fazla harcama yapılabilir.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    Yükselen Oğlak

    Ev, aile, gayrimenkul ile ilgili alanlar vurgu kazanıyor. Bu konularda ve hayatınızın genelinde birtakım krizler bu tutulma süresince gündeme gelebilir, aile ile ilgili krizler olabilir, taşınabilirsiniz.
  • Güneş Tutulması burçlara etkisi 2023 nedir? İşte 20 Nisan 2023 Koç burcunda Güneş Tutulması'nın en çok etkileyeceği burçlar

    Yükselen Kova

    Yakın çevre, kardeşler, kısa ve uzun yolculuklar, iletişim trafiği, anlaşmalar, eğitim gibi konularda vurgu getirecek bir tutulma. Bu konularda biraz kontrol dışı durumlar, arkanızdan çevrilen işlerden veya tahmin etmediğiniz, göremediğiniz birtakım konularla ilgili krizler yaşanabilir.
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