İkizler

İkizler burcunun konuşma yeteneği, onun manipülasyon konusunda muhteşem olmasını sağlar. İkizler, Zodyak’ın sosyal kelebeği (ya da sosyal ikizler) olarak, sohbet sırasında neredeyse herkesle kaynaşır. İnsanları neyin harekete geçireceğini bilir ve bu bilgiyi kendi lehine kullanmaktan da hiç geri durmaz ve çekinmez. Bu burcun insanları, burcun simgesi olan ikizlere çok benzer ve farklı sohbetlerde sana tamamen farklı bir yüz (o anda işine en çok hangisi geliyorsa onu) gösterebilir.

Örneğin, neşeli ve sosyal İkizler burcu, emrivaki yaparak kendini arkadaşlarının hafta sonu planlarına dâhil edebilir.

İkizler burcuna öneriler: Gününü dolu dolu geçirmek için bolca eğlence, özgürlük ve ilginç sohbetlere ihtiyacın olduğunu biliyoruz. Ama insanlarla orta noktada buluşmaktan çekinme! Sadece ihtiyacın olduğunda değil, hayatındaki insanların sana ihtiyacı olduğunda da ortaya çıkarsan sana güvenme ihtimalleri artar.