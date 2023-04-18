Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

Facebook'ta yayımlanan bir matematik problemi, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Problemi çözmek çok kolay gibi görünse de doğru cevabı veren pek olmuyor. Sorunun cevabı kullanıcıları ikiye ayırırken resimde gizli detayı çok az kişi fark ediyor. Bakalım siz doğru sonucu bulabilecek misiniz?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    Ballin’ On A Budget isimli sosyal medya sitesinde yayımlanan çeşitli sembollerden oluşan bir matematik problemi kullanıcıları ikiye ayırdı. Yoğun dikkat gerektiren soru paylaşılırken cevabın "25" ya da "165" olmadığı belirtildi. İngiliz The Sun gazetesi ise sorunun doğru cevabının 67 olduğu belirtti.

    The Sun gazetesinin çözümü;
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    İç içe geçmiş kare, beşgen ve altıgenden oluşan şekil a, muzlar b ve saat şekli c olarak tanımlanırsa;

    3a=45 a =15 

    2b+a=23 b = 4 

    b+2c=10 c = 3

    Sonuç olarak;

    c+a+(a*b)

    3+4+(4*15)= 67

    Ancak dikkatli bakıldığında sorunun iki cevabı daha olduğu görülüyor.
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    İKİNCİ CEVAP

    En üst sırada yer alan şeklin toplamı 45. Yani bu şekillerin bir tanesi 15 değerinde. Ayrıca iç içe geçen şekillerdeki toplam kenar sayısını saydığımızda 15 sayısını elde ediyoruz. Sonuç olarak bir kenarın değeri 1 ediyor.

    İkinci sıradaki köşeli şekilin değeri 15 ise muzlar 4 ediyor. (23'ten 15'i çıkarıp ikiye böldüğünüzde 4 sonucuna ulaşabilirsiniz) Ayrıca 2. sırada 4'er tane muz var. Üçüncü sıraya geçtiğimizde saatin değerinin 3 ettiğini görüyoruz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta saat üçüncü sırada 3'ü gösteriyor. Son sırada ise 2'yi... 
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    Son sıraya geldiğimizde ilk şekil olan saatin değeri 2, muz 3 ediyor. Çünkü ikinci sırada 4'er muz varken dördüncü sırada 3'er muz var. Köşeli şeklin kenar toplamı ise 11. Yani 2+3+(3*11)=38 cevabı elde ediliyor.
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    ÜÇÜNCÜ CEVAP

    Üstteki iç içe geçen şekillerin kenarlarını birer birer saymak yerine bir şeklin 5 değer ettiğini düşünürsek;

    15 + 15 + 15 =45
     4 + 4 + 15 = 23
     4 + 3 + 3 = 10
     2 + 3 + 3 * 10 = 35
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    Bir sosyal medya kullanıcısı 1980'li yıllarda oldukça popüler olan bir fil çizimi paylaştı ve takipçilerinden filin kaç bacağının olduğunu tahmin etmelerini istedi. Sorunun cevabı ise kullanıcıları ikiye ayırdı. Çünkü bazı kullanıcılar filde dört, bazıları ise beş bacak olduğunu savundu. Ancak dikkatli bakıldığında çizimdeki tek doğru fil bacağı aslında arka solda olan... Bu bacak çizimi tamamıyla doğru fakat diğerlerinin üzerinde oynama var. Yani temel olarak, sanatçı gerçek fil bacağını kopyalayarak ayakları gerçek olanının arasına koydu. Böylelikle de iç içe geçmiş görünümü elde etti. 
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    BU DESENDE KAÇ TANE DAİRE VAR?

    Bu desene iyice baktığınızda ne görüyorsunuz? Düz çizgiler ve kutular mı? Ancak bu görselde 16 adet çember mevcut. Bir kullanıcının internet ortamına yüklediği bu kare, şimdilerde çokça paylaşılıyor ve tartışılıyor. 
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    Peki şimdi her sırada yer alan 4'er tane çemberi görebiliyor musunuz?
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    BU SORUNUN İKİ CEVABI VAR! BİN KİŞİDEN YALNIZCA BİRİ ÇÖZEBİLİYOR!

    İnternette dolaşan ve kısa sürede büyüyen bu zeka testi görenleri ikiye ayırıyor. Çünkü sorunun iki cevabı var! Bu soruyu hazırlayan kuruluş da tartışmaların ardından sorunun iki cevabı olduğunu açıkladı.

    Genellikle matematik problemlerinin tek bir doğru yanıtı olmasına rağmen bu sorunun iki farklı sonucu olması tüm dünyada fikir ayrılıklarına ol açtı. Diğer yandan, 1000 kişiden sadece bir kişinin ikinci sonuca ulaşabildiği açıklandı.
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    BİRİNCİ ÇÖZÜM

    4 ile 1'i toplayın: 5

    2 ile 5'i toplayın: 7

    Ardından ilk işleminin sonucu olan 5'i 7 ile toplayın:12

    Aynı işlemi diğer adımlarda tekrar ettirin. 3+6=9+12=21

    Sonuç: 8+11=19+21=40
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    İKİNCİ ÇÖZÜM

    Birinci ve ikinci sayıyı çarpıp sonuçla birlikte birinci sayıyı toplayın. Yani;

    1*4+1=5

    2*5+2=12

    3*6+3=21

    Sonuç: 8*11+8=96

    Eğer siz de bu soruya "96" yanıtını verdiyseniz ayrıcalıklı kişilerdensiniz. Bu soruya sadece 1000 kişiden biri ikinci çözümü kullanarak doğru cevabı verebiliyor.
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    BEYİN YAKAN ZEKA SORULARI

    İpuçlarına göre cevabı bulun...
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    12/3 = 4

    kedi = 4 kg
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    5-4 = 1

    kuş = 1 kg
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    99+1 = 100

    koyun = 100 kg
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    Cevap...

    100+4+1 = 105 kg
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    Meyvelerin değerlerine göre sonucu hesaplayın...
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    Buradan elma = 10 olduğu anlaşılıyor. 30/3=10
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    Elmanın değeri 10 olduğuna göre, 18-10=8, 8/2=4

    Muz = 4 (4'lü muz demetinden her bir muz 1 değerinde)
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    4lü muz demetinden her bir muzun değeri 1. 4 muz = 4 olduğuna göre 4-2=2

    Hindistan cevizi = 2 (tek bir hindistan cevizinin değeri = 1)
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

    Gelelim cevaba...

    Değeri 2 olan hindistan cevizinden 1 tane olduğu için hindistan cevizi = 1

    Elma = 10, Muzdan da 3 tane bulunduğu için, muz = 3

    Hindistan cevizi(1) + Elma(10) + Muz(3) = 14
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
  • Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.