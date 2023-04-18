Bu problem sosyal medyayı ikiye ayırdı! Gizli detayı çok az kişi fark ediyor

İKİNCİ CEVAP

En üst sırada yer alan şeklin toplamı 45. Yani bu şekillerin bir tanesi 15 değerinde. Ayrıca iç içe geçen şekillerdeki toplam kenar sayısını saydığımızda 15 sayısını elde ediyoruz. Sonuç olarak bir kenarın değeri 1 ediyor.

İkinci sıradaki köşeli şekilin değeri 15 ise muzlar 4 ediyor. (23'ten 15'i çıkarıp ikiye böldüğünüzde 4 sonucuna ulaşabilirsiniz) Ayrıca 2. sırada 4'er tane muz var. Üçüncü sıraya geçtiğimizde saatin değerinin 3 ettiğini görüyoruz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta saat üçüncü sırada 3'ü gösteriyor. Son sırada ise 2'yi...