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Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor! 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

MIT profesörü Shane Frederick tarafından hazırlanan IQ testi büyük tartışma yarattı. İnsanların kendisini denemek için son dönemde sıklıkla başvurduğu IQ testlerine benzer gibi duran fakat göründüğü kadar basit olmayan bu test yalnızca 3 sorudan oluşuyor. İşte Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa zeka testi ile kendinizi sınayın...

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  • Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor! 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) profesörü Shane Frederick 3 sorudan oluşan bir IQ testi hazırladı. Dünyada ismini kanıtlamış bir üniversite olan MIT'deki öğrenciler için hazırladığı bu IQ testinde katılımcıların yalnızca yüzde 17'si başarılı olabildi. 2005 yılında yapılan ve yüzde 83'ün başarısız olduğu test çevrimiçi ortamda yeniden yayımlandı.
  • Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor! 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

    MIT Profesörü tarafından hazırlanan IQ testinde katılımcıların yüzde 17'si başarılı olurken yüzde 83'ü başarısız oluyor. Beyin yakan 3 soruluk IQ testi Yale ve Harvard gibi Amerika'nın en iyi üniversitelerinde okuyan öğrencileri bile köşeye sıkıştırıyor.
  • Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor! 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

    Zekasını test etmek isteyip zaman bulamayanlar için 3 soruluk zeka testi muhteşem bir alternatif. Dünyanın en kısa IQ testi sadece üç matematik sorusundan oluşuyor ve tamamlanması çok uzun sürmüyor.
  • Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor! 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

    Bilişsel Yansıma Testi olarak adlandırılan bu zeka testi aslında yeni değil. 2005 yılında MIT profesörü Shane Frederick tarafından yayınlanan bir araştırma makalesi kısa süre önce çevrimiçi olarak yeniden ortaya çıktı ve birçok kişiyi tarafından denendi. Profesör Frederick, araştırmasının bir parçası olarak, çeşitli eğitim bölümlerinde okuyan 3.000'den fazla katılımcının testi tamamlamasını sağladı. Yale ve Harvard gibi Amerika'nın en iyi üniversitelerinde okuyan öğrenciler bile cevapları bulmakta zorlandı.
  • Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor! 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

    KATILANLARIN YÜZDE 83'Ü BAŞARISIZ OLDU

    Katılanların sadece yüzde 17'si testte üç üzerinden üç puan almayı başarırken yüzde 83'ü başarısız oldu. Test hakkında konuşan Profesör Frederick: "CRT'de yer alan bu 3 soruluk testin, cevapları açıklandıktan sonra oldukça basit olduğu anlaşılır. Fakat doğru cevaba ulaşmak gerçekten zordur ve bunu kabul etmesi hiç kolay değildir" ifadelerine yer verdi.
  • Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor! 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

    ZEKA SINIRLARINI ZORLAYAN 3 SORULUK IQ TESTİ

    1. soru: Bir beyzbol sopası ve bir topun toplam maliyeti 1.10$'dır. Sopa toptan 1 dolar daha pahalıysa topun fiyatı ne kadardır?
  • Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor! 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

    Çözüm:

    Eğer beyzbol sopasına x dersek ve sopa toptan 1 dolar daha fazlaysa sopa x+1 dolar olmuş olur. Bu bağlamda beyzbol sopasının ve topunun toplam fiyatı 1.1 dolardır. Yani denklemi x+(x+1)=1.1 şeklinde yazabiliriz.

    Sonrasında sırasıyla;

    2x + 1 = 1.1

    2x = 1.1 - 1

    2x = 0.1

    x = 0.05
  • Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor! 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

    2. soru: Beş makinenin beş düğmeyi üretmesi beş dakika sürerse, 100 makinenin 100 düğmeyi üretmesi ne kadar sürer?
  • Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor! 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

    Çözüm:

    Aslında cevap sorunun içinde gizli. Eğer 5 makina 5 dakikada 5 düğme üretiliyorsa, o halde 5 dakikada 1 düğme üretiliyordur.

    Yani 100 makinanın 100 düğme üretmesi 5 dakika sürer.
  • Dünyanın en kısa zeka testi Harvard öğrencilerini bile zorluyor! 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

    3. soru: Nilüfer yapraklarının bulunduğu bir göl vardır. Yapraklar her gün kendi boyutunun iki katına çıkmaktadır. Nilüfer yapraklarının gölün tamamını kaplaması 48 gün sürerse, gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?
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