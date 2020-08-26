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Güneş yanığı için ne yapılmalıdır?

Güneş yanıklar, yaz aylarında bronzlaşmak veya koruyucu krem sürmeden uzun süre güneş altında kalma sonucu oluşan yanıklardır. Son derece şiddetli bir yanığa dönüşebilen bu durum, kişide büyük ağrı ve acılara neden olur. Peki güneş yanığına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Güneş yanığına karşı ne yapılmalıdır?

Güneş yanığı

Bu yanıklar ilk olarak hafifse kızarma ve hassasiyet yaratmaktadır. Eğer 2. derece yanık oluşumu mevcutsa; yanan yerlerde kızarıklık sonucu su toplama ve derinin soyulması görülmektedir. Günümüzde ozon tabakasının incelmesinden dolayı ultraviyole ışınlarının da iyice dik gelmesi büyük hasarlar verebilmektedir. Dikkat edilmediği takdirde cilt kanseri oluşumuna kadar gidebilmektedir. Bu yüzden minimum 50 faktörlük koruyucu kremi güneşe çıkmadan yarım saat önce sürmek büyük fayda sağlayacaktır.

Güneş yanıkları meydana geldiğinde ise dikkat edilmesi gereken şeyler şu şekildedir;

  • Güneşe kesinlikle çıkılmamalıdır.
  • Dar ve tahriş edebilecek kıyafet giyiminden kaçınılmalıdır.
  • Yanıklar su topladığında asla kaşınıp, patlatılmamalıdır.
  • Soyulan deri üzerine nemlendirici krem harici hiçbir şey sürülmemeli ve sudan uzak durulmalıdır.
  • Meydana gelen güneş yanıklarının yanma acısını en basit dindirecek yöntem; yoğurttur. Yoğurt nemlendirerek ince tabaka halinde acıyı almaktadır.
  • Bol su tüketilmeli ve yanmadan dolayı oluşan cilt kuruluğu desteklenmelidir.
  • Banyoya girmeden önce küveti su ile doldurun. İçerisine 2 su bardağı elma sirkesi koyarak, güzelce karıştırın. İçinde 20 dakika boyunca vücudunuzu dinlendirin. Yanıkların hafiflemesine yardımcı olmaktadır.
  • Salatalık dilimleyerek, yanıkların üzerinde gezdirebilirsiniz.
  • Aleo vera jeli edinerek, yanıkların üzerine sürebilirsiniz. Bu yanığın acısını alarak, serinlemenize yardımcı olacaktır.
  • Karbonat ve lavanta yağını karıştırarak, su dolu küvetin içine koyarak; 20 dakika boyunca küvette kalabilirsiniz. Hem acıyı alacak hem de cildinizi yumuşatacaktır.
  • Yanan kısımlara kesinlikle banyo sırasında sabun sürmeyin, daha çok tahriş ederek; canınızı yakacaktır.

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