Bu yanıklar ilk olarak hafifse kızarma ve hassasiyet yaratmaktadır. Eğer 2. derece yanık oluşumu mevcutsa; yanan yerlerde kızarıklık sonucu su toplama ve derinin soyulması görülmektedir. Günümüzde ozon tabakasının incelmesinden dolayı ultraviyole ışınlarının da iyice dik gelmesi büyük hasarlar verebilmektedir. Dikkat edilmediği takdirde cilt kanseri oluşumuna kadar gidebilmektedir. Bu yüzden minimum 50 faktörlük koruyucu kremi güneşe çıkmadan yarım saat önce sürmek büyük fayda sağlayacaktır.

Güneş yanıkları meydana geldiğinde ise dikkat edilmesi gereken şeyler şu şekildedir;