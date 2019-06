Kaç kişi telefonunun pin kodunu biliyordur?

Ezbere bilinmese de mutlaka bir yerlere yazılmıştır.

Peki kaç kişi kişiliğinin ve kaderinin pin kodunu biliyordur?

İnsanın pin kodu..

İlk duyduğumda dudak bükmüştüm.

Açıkçası astroloji ve fal gibi bir kavram olduğunu düşünmüştüm.

2013'te Yılmaz Erdoğan ile yaptığım röportajdan sonra ciddiye almaya başladım.

Yılmaz Erdoğan'a;

'Kelebeğin Rüyası'nın oyuncularını hangi kriterlere göre belirlediniz? şeklinde bir soru yönelttim.

16 Mart 2013'te Habertürk HT Magazin'de yayımlanan Yılmaz Erdoğan'ın röportajı...

Yılmaz Erdoğan'ın cevabı şu olmuştu: Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı dizilerde kendini kanıtlamış bir oyuncu olduğunu gösterdi. Kıvanç, dünyanın her ülkesinde oyunculuğunu en iyi şekilde sergileyebilecek bir oyunculuk gücüne sahiptir. Keza; Belçim Bilgin ve Mert Fırat da öyle. Deneme çekimlerinde gördüm ki Kıvanç, Mert ve Belçim çok iyi ekip oldu. Çekimlerden önce oyuncuların pin koduna da baktım ve 'Bu iş tamamdır' dedim.

Hoppala...

Benim astroloji ve fal gibi olduğunu düşündüğüm insanın pin kodu hakkında Yılmaz Erdoğan meğer bayağı ciddi düşüncelere, olumlu yargılara sahipmiş.

Yılmaz Erdoğan gibi bir üstat, insanın pin kodunu ciddiye alıyorsa bir hikmeti olmalıydı.

İnsanın Pin Kodu Nedir?

Güney Afrikalı fizikçi Douglas Forbes'in doğum tarihinin insanın kaderini etkilediği ve karakterini belirlediğini öngören çalışması.

İnsanın kişiliğini, varoluş amacını ve kaderini ortaya koyabilen bir analiz yöntemi.

Douglas Forbes'un yarattığı sistemdeki rakamlar nereden geldiğimizi ve nereye gitmemiz gerektiğini söylüyor.

Pin Kod Sistemi'ne göre doğduğumuz günün enerjisi tüm kodlarımızı oluşturuyor.

Astroloji, numeroloji ve Uzak Doğu öğretileri üzerine uzun yıllar kafa yoran Douglas Forbes, evrenin dilini çözebilmek için geliştirdiği sistemde bir insanın hangi işi yapması gerektiğinden kiminle evlenirse mutlu olacağına kadar aslında her sorunun cevabının doğum tarihinde gizli olduğunu iddia ediyor.

Pin Kodu Sistemi; insanın kişiliğini, varoluş amacını ve kaderini tespit etmeye yönelik işliyor.

Bu sistem, sonuç olarak hayatın tüm alanlarında insanın kendini anlayabilmesini vadediyor.

Filiz Eryılmaz, Pin Kod Sistemi'nin Türkiye temsilcisi ve Douglas Forbes'un kitaplarının yayıncısı.

Douglas Forbes'a göre evren, matematiksel bir denklem.

İnsan da bu denklemin ta kendisi.

Pin Kod Sistemi'nde dokuz temel rakam bulunuyor ve her rakamın hem aktif hem de reaktif özellikleri mevcut.

Bu rakamlar doğum tarihini temel alarak 9 haneli, hesaplaması son derece basit bir formüle oturtuluyor.

Bu formül analiz edilirken her hanede yer alan sayıların olumlu ve olumsuz özellikleri ve hanelerin birbirleriyle olan karşılıklı etkileşimleri dikkate alınıyor.

İnsanın Pin Kodu Nasıl Hesaplanır?

Örneğin pin kodu hesaplanacak olan kişinin doğum tarihi 11.02.1980 olsun.

Karakter hanesi: Doğum günümüzün rakamları toplanarak elde edilir. Yani incelediğimiz doğum tarihinin karakter hanesi 1+1= 2'dir.

Eğer toplam 9 dan büyük bir rakam ise, tek haneye indirene kadar toplanır. Örneğin 28 ise toplamı 2+8=10 ve sonuç 1+0= 1 olur.

Sosyal Bilinçlilik Hanesi: Doğulan ayın rakamıdır. 2.

Çift haneli aylarda hesaplama şöyle oluyor; Örneğin doğum ayı 12'nci ay olsun... 1+2= 3

Küresel Bilinçlilik Hanesi: Doğum yılımızın rakamları toplamından elde edilir. 1980=1+9+8+0= 18= 1+8= 9'dur.

Yaşam Döngüsü Hanesi: İlk üç hanenin toplamından elde edilir. Yani 2+2+9= 13 (1+3= 4)

Yaşam Dersi Hanesi: 1'inci hane ile 4'üncü haneler toplanır. Yani 2+4= 6

İçsel Benlik Hanesi: 1'inci ve 2'nci haneler toplanır. 2+2= 4

İçsel Çocuk Hanesi: 2'nci ve 3'üncü haneler toplanır. 2+9= 11 (1+1= 2)

Ruh Duygusu Hanesi: 6'ncı ve 7'nci haneler toplanır. 4+2 = 6

Yaşam Duyusu (Kişinin Pin Kodu): Tüm hanelerin toplamıdır. 2+2+9+4+6+4+2+6= 35 (3+5= 8)

Pin Kod Sistemine Göre Kişilik Analizi

1... Lider, yaratıcı, eleştirilere tahammülsüz, çabuk parlayıp çabuk sönen insanlardır. İletişim alanında başarılı olurlar. Adalet duyguları gelişmiştir.

2... Genel olarak çok verici, kendilerinden çok karşıdakini düşünen ailelerine düşkün, temkinli ve sezgisel insanlardır. Mükemmel ebeveynlerdir.

3... Organize, tutkulu, istediklerini elde etmek için düşmanca davranmaktan çekinmeyen kişilerdir.

4... Esrarengiz, hedefleri olan, tanımlanması güç insanlardır. Kendilerine özgü tarzları vardır.

5... Zarif ve dışa dönüktürler. Zihinsel ve fiziksel olarak sürekli hareket halindedirler. Mizahi, dışa dönük ve yenilikçi insanlardır.

6... Sevecen ve romantik kişilerdir. Tam bir salon insanıdır.

7... Duygusal, yaratıcı, mahremiyetlerine düşkündürler. Elde edilmesi zor insanlardır. İlişkiye girdikleri insana gerçek bir bağlılık gösterir.

8... Sabırlı, başarılı, azimlidirler. Şefkat ihtiyacı hissederler. Zarif yüz hatları olan bu insanlar ilerleyen yaşlarında da genç görünürler.

9... Saf, masum, kolay güvenen insanlardır. Ne var ki sezgi güçleri sayesinde sanılanın aksine kolay kandırılabilen insanlar değildir. Kendilerine olan güvene rağmen yine de yaptıklarını onaylatan kişilerdir.

Douglas Forbes, buluşur buluşmaz pin kodumu belirledi. Karakterimi yorumlarken ürkmediğimi söyleyemem. Sanki karşımda ben vardım.

Bay Forbes, Pin Kod Sistemi'nin önemi nedir?

Pin koduyla yapmaya çalıştığımız konu insanların farkındalığını arttırmak. Yani kim oldukları, iş hayatı ve her türlü ilişkide karşılarındaki insanların kim oldukları konusunda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu farkındalık kişilerin çatışmasını engelliyor. Siz anlıyorsunuz ki karşınızdaki kişi öyle. Onun sistemi öyle çalışıyor, ondan daha farklısını beklerseniz yanılırsınız. Farklı bir beklentiye girerseniz çatışma doğar. O çatışma da mutsuzluğa neden olur. Mutsuzluk ise enerjinizi alır. Böylelikle kaos oluşur. Biz pin koduyla karşınızdaki kişilerin işletim sistemlerinin, hayata bakış açılarının, enerjilerinin ne olduğunu gösterip çatışmanın gereksiz vakit kaybı olduğunu anlatıyoruz. Çatışma yaşanmadığı için enerjiniz size kalıyor. Böylelikle mutlu ve başarılı bir hayat sürebiliyorsunuz.

Karşıdaki kişiyi değiştirmek için mücadele etmemize gerek yok, öyle mi?

Karşıdaki insanı değiştirme isteği... Bazı noktalarda anlaşma, uzlaşma sağlayabilirsiniz ama değiştiremezsiniz. Sadece uzlaşırsınız. İşin içinde şiddet, taciz, baskı yoksa iş veya özel olsun her ilişki yürüyebilir. O ilişkide zaman zaman bir taraf taviz verir, fedakarlık yapar, zaman zaman diğer taraf. Kimse değişmez ama herkes uzlaşabilir.

Douglas Forbes, ürettiği Pin Kod Sistemi'ne yönelik 'Human Pin Code: Relationship', 'Kaderin Pin Kodu' ve 'İlişkilerin Pin Kodu' adlı kitapları yazdı.

Kendini yeterince tanımamak.

Ve karşıdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmek ve ona göre davranmak...

Yazılması kadar kolay değil.

Her ikisi de insanlık tarihi kadar eski sorun.

Bu iki sorunun çözümü için birçok kültürde çeşitli öğretiler, felsefik düşünceler üretildi.

Douglas Forbes, hem kişinin kendisini hem de gerek özel hayatında gerekse iş hayatında iletişim halinde olduğu kişileri tanıma ve ona göre davranmayı 30 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma sonucunda ürettiği Pin Kod Sistemi ile vadediyor.

Bu arada Douglas Forbes, 'Türk komedi filmleri kendine haksızlık yapıyor' dedi.

Sohbet ederken konu, kendisinin 'Kaderin Pin Kodu' kitabının ön sözünü yazan Yılmaz Erdoğan'ın Pin Kod Sistemi'ne yönelik ilgisine geldi.

Yılmaz Erdoğan'dan da Türk sinemasına, Türk komedi filmlerine...

Douglas Forbes, ülkesi Güney Afrika'daki film fuarlarına sıkça gittiğini ve her defasında alt yazılı olan Türk komedi filmlerini izlediğini belirterek sinema salonundan oldukça keyifli bir halde çıktığını söyledi. Forbes, film fuarlarında en çok Türk komedi filmlerinin gösterildiği salonun dolu olduğunu dile getirerek 'Biz gülüyorsak herkes güler. Elbette kültür farkından dolayı her ülke bir diğer ülkenin her komedi filmine gülmeyebilir ama kanımca birçok ülke, birçok Türk komedi filmine bizim güldüğümüz gibi güler' dedi.

Douglas Forbes, böyle dedi ama...

Oysa;

'Bizim komedi filmlerimize sadece biz güleriz. Yabancılar anlamayacağı için gülmez'...

Oldum olası duyduğum bir klişe bir laf.

Yabancılar, kültür farkından dolayı Türk komedi filmlerini anlamayacağı için gerçekten gülmez mi?

O halde biz başka ülkelerin komedi filmlerine nasıl gülüyoruz?

Diyeceksiniz ki; bizim komedi filmlerine güldüğümüz ülkeler kültürlerini küresel hale getirmiş.

Gerçekten öyle mi?

Türk komedi filmlerine sadece biz mi güleriz?

Türk komedi filmlerinin yurt dışına açılması için birkaç çalışma yapıldı ama devamı gelmedi.

Devamının gelmemesinin nedeni yabancıların Türk komedi filmlerine gülmeyeceklerine yönelik ön yargı mı yoksa yapımcılarımızın yurt dışındaki pazarlama kabiliyetlerinin henüz yeterince gelişmemiş olmasından mı?