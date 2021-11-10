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Bolivya Meclisi'nin gündeminde eski devlet Başkanı Evo Morales'e karşı yapılan toplu gösteriler yer alırken muhalif bir milletvekili ile iktidardaki sosyalist milletvekili arasında sözlü atışmada tansiyon yükseldi.





MİLLETVEKİLİ KÜRSÜYE KOŞTU

Taraflar birbirlerine karşılıklı olarak sözlü atışmalarda bulundu. Gerilimin artmasıyla birlikte hızını alamayan kadın milletvekillerinden biri koltuğundan kalkarak kürsüye koştu.

KÜRSÜNÜN ÖNÜ BİR ANDA KARIŞTI

Hızını alamayan milletvekili birlikte iki vekilin de kavgaya girmesiyle Meclis bir anda karıştı. Kürsünün önünde birçok milletvekili birbirine girdi. Hakarete varan sözler havada uçuşurken bazıları da müdahalede bulundu.

Oturum başkanının sükunet çağrıları kavgayı yatıştırmaya yetmedi. Kavgayı başlatan iki vekil daha sonra kameraların karşısına geçerek halktan özür diledi.