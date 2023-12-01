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        Haberler Dünya Avrupa Güney Kıbrıs, gaz çıkarmak için ABD'li şirketle anlaştı iddiası

        Güney Kıbrıs, gaz çıkarmak için ABD'li şirketle anlaştı iddiası

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, ABD'li enerji şirketi Chevron ile Doğu Akdeniz'de GKRY'nin sözde münhasır ekonomik bölgesinde Aphrodite isimli sahadan doğal gaz çıkarmak için anlaşmaya vardığı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:57 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:57
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        Güney Kıbrıs, gaz çıkarmak için ABD'li şirketle anlaştı iddiası
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        Associated Press'e (AP) konuşan ve güvenlik sebebiyle ismi verilmeyen GKRY yetkilisi, GKRY ile Chevron'un Aphrodite sahasından doğal gaz çıkarmak için anlaşmaya vardığını söyledi.

        Yetkili, GKRY ve Chevron'un 4,2 trilyon fit küp doğal gaz rezervine sahip olduğu tahmin edilen bölgeden doğal gaz çıkarmasının iki tarafa da "karşılıklı yarar" sağlayacağı yorumunu yaptı.​ Anlaşmanın ne zaman yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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