Ev hediyeleri her zaman aynı oluyor ve hepsinin birer anlamı bulunuyor. Örneğin deterjan ve sabunun köpüğü ne kadar fazla olursa, evin geliri o kadar artıyor. Tuvalet kağıdı da tıpkı kağıt havlu rulosu gibi sorunların kolayca çözülmesini simgeliyor.