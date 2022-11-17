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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Perşembe günü kısa menzilli bir balistik füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, ordunun "Kangwon eyaletindeki Wonsan bölgesinden atılan bir kısa menzilli balistik füzeyi sabah 10:48 civarında tespit ettiğini" söyledi.

Açıklamada, "Ordu izleme ve savunma çalışmalarını artırdı ve ABD ile yakın koordinasyon içinde hazırlığını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu haftanın başlarında ABD Başkanı Joe Biden, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 zirvesi sırasında Çinli mevkidaşı Şi Jinping ile Kuzey Kore'nin son füze denemelerini görüşmüştü.

ABD lideri, son dönemde gerçekleşen füze denemelerinin Pyongyang’ın yakında yedinci nükleer denemesini gerçekleştireceği korkusunu artırmasının ardından Çin'i Kuzey Kore'yi dizginlemek için nüfuzunu kullanmaya çağırmıştı.

Beyaz Saray, Biden'ın Pazar günü Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-yeol ve Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile Kuzey Kore’nin "yasadışı kitle imha silahları ve balistik füze programlarının" oluşturduğu tehdidi ele almanın yollarını görüşmek üzere görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Perşembe günü, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, "Kore yarımadasındaki durumu öngörülemeyen bir aşamaya getirdiklerini" söyleyerek bu görüşmeleri eleştirdi.

Devlet haber ajansı KCNA’nın haberine göre Choe açıklamasında, "ABD'nin 'desteklenen genişletilmiş caydırıcılık teklifi' ve müttefik kuvvetlerin Kore yarımadası çevresinde her gün artan askeri faaliyetleri aptalca eylemlerdir" dedi.

Choe, Washington, Tokyo ve Seul ile güvenlik ittifakını güçlendirmek için ne kadar çok çalışırsa, "Kuzey Kore'nin karşı askeri eylemlerinin o kadar şiddetli olacağını" söyledi.

Uzmanlar, Perşembe günü fırlatılan füzenin Pyongyang Dışişleri Bakanı’nın açıklamasıyla aynı zamana denk geldiğine dikkat çekti.

Sejong Enstitüsü'nden bir araştırmacı olan Cheong Seong-chang Fransız Haber Ajansı AFP'ye verdiği demeçte, Kuzey "ABD ve Japonya'ya mesajını göndermek için açıklamadan saatler sonra füzeyi fırlattı” dedi.

Bölgede gerilim artarken, Kuzey Kore bu yıl rekor sayıda füze denemesi yaptı.

Bu ayın başında, Kuzey Kore bir günde 23 füze fırlatmıştı.

Pyongyang’ın fırlattığı balistik füzelerden biri ilk kez, iki Kore arasındaki tartışmalı deniz sınırı Kuzey Limit Çizgisini (NLL) geçmişti.

Füze Güney Kore karasularının dışına düştü, ancak ilk kez bir Kuzey Kore füzesi sınırın bu kadar yakınına gitmeyi başarmıştı.

Ambargolara karşın, Pyongyang 2006-2017 arasında altı nükleer deneme yaptı ve yedincisini yapmaya hazırlandığına inanılıyor.