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        Haberler Dünya Güney Kore ve ABD orduları, ortak askeri tatbikat düzenledi | Dış Haberler

        Güney Kore ve ABD orduları, ortak askeri tatbikat düzenledi

        Güney Kore ve ABD birlikleri, Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı ortak savunma kapasitelerini ve askeri hazırlık çabalarını güçlendirmek amacıyla ortak askeri tatbikat düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:52
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        Güney Kore ve ABD ordularından ortak askeri tatbikat
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        Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, süregelen "Özgürlük Kalkanı 2025" tatbikatının parçası olan tatbikatın, başkent Seul'ün yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Paju bölgesinde bulunan askeri eğitim alanında yapıldığı bildirildi.

        Açıklamada, tatbikatın, Güney Kore ve ABD askerlerini, "Kuzey Kore'nin yer altında bulunan askeri tesisleri ve tünel ağı" konusunda eğitmek üzere tasarlandığı belirtildi.

        Pyongyang'ın askeri tesislerini gizlemek ve hava saldırılarına karşı korunmak için karmaşık tünel ağı kullandığı düşünülüyor.

        "Özgürlük Kalkanı 2025" tatbikatı

        ABD ile Güney Kore, 10 Mart'ta, Kuzey Kore'nin "askeri tehditlerine" ve Pyongyang yönetiminin Rusya ile "derinleşen" askeri işbirliğine karşı "Özgürlük Kalkanı 2025" (Freedom Shield 2025) tatbikatını başlatmıştı.

        Simülasyonlu eğitimler ve muharebe hazırlıklı saha faaliyetlerini içeren tatbikata Güney Kore, yaklaşık 19 bin askerle katılacak. 21 Mart'a kadar sürmesi planlanan tatbikat kapsamında iki ülke orduları, 16 büyük ölçekli saha faaliyeti düzenlemeyi planlıyor.

        Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada tehlikeli bir kışkırtıcı eylem olarak nitelendirilen ortak askeri tatbikat kınanmıştı.

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