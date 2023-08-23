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        Haberler Dünya Güney Kore'ye jet ski ile kaçak girmeye çalışan bir Çinli yakalandı

        Güney Kore'ye jet ski ile kaçak girmeye çalışan bir Çinli yakalandı

        Güney Kore Sahil Güvenliği, ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalışan bir Çin vatandaşının yakalandığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:06 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:06
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        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
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        Güney Kore'ye jet ski ile Sarı Deniz üzerinden kaçak girmeye çalışan bir Çinli yakalandı.

        BBC'nin haberine göre, henüz kimliği belirlenemeyen ancak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e eleştirileriyle bilinen Çinli insan hakları aktivisti Pyong olduğu düşünülen kişi, kaçak girmeye çalıştığı Güney Kore'de gözaltına alındı.

        Güney Kore Sahil Güvenliği, söz konusu kişinin, Sarı Deniz'de dürbün ve pusula yardımıyla yaklaşık 300 kilometre yol katettiğini belirtti.

        Üzerinde can yeleği ve kaskla yakalanan kişinin, jet skinin arkasına bağladığı 5 bidon benzinle geldiği ve yolculuk sırasında benzin takviyesi yaptığı bildirildi.

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        Bu kişinin, Incheon Limanı yakınlarında sorun yaşaması ve yardım istemesi üzerine yakalandığı kaydedildi.

        Çin'in Seul Büyükelçiliğinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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        #güney kore
        #çin
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