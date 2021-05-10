Güney Kore’den Kuzey Kore’ye zeytin dalı 0:00 / 0:00

Reuters

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, ‘‘Görev süremin kalan bir yılını tamamlanmamış bir barıştan geri dönüşü olmayan bir barışa geçmek için son fırsat olarak değerlendireceğim.’’ ifadesini kullandı.

‘‘Uzun süren görüşmelerin yerini artık harekete geçen eylemlerin başlatılmasına'' dikkat çeken Moon, özellikle Kuzey Kore ile nükleer ve füze programları hakkında askıya alınan görüşmelerin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, başlattığı süreci geri dönülmez kalıcı barış olarak tanımladı son derece barışçıl mesajlar verdi. Kuzey Kore, Güney Kore'nin zeytin dalına henüz bir cevap vermedi.

Başkanlığının dördüncü yılını kutlayan bir konuşmada yaptığı açıklamalar 21 Mayıs’ta yapılacak ABD- Güney Kore zirvesinden önce geldi.

Güney Kore Devlet Başkanı, ABD’yi Kuzey Kore ile ilişkilerde aracı konum üstlenmesini istiyor. Biden yönetimi Güney Kore’nin önemsediği konuyu henüz gündemine almamış olsa da ABD konuyla ilgi olarak Kuzey Kore ile nükleer silahların teslimi konusunda pratik bir diplomasi hattının işletilmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore ile nükleer silahsızla programı kapsamında Washington-Pyongyang, Seul-Pyongyang arasında görüşmelerin başlatılmasının gerekliliğine dikkat çeken Güney Kore Devlet Başkanı Moon zeytin dalı çağrısına Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan olumlu cevap geleceğini düşünüyor.