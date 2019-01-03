Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Fatih Mevlanakapı'daki bir hurdacıda çalışan 16 yaşındaki Ramazan Uysal ve 18 yaşındaki Emircan Tunç, el arabalarını da alarak Yedikule'de yanan binaların bulunduğu bölgeye gitti.

Günlük 30-40 lira para kazanan 4 hurdacı genç, çevredeki vatandaşların uyarılarını dinlemedi ve yangından dolayı büyük hasar gören binaya girdi. Demir parçalarını toplayan hurdacıların içinde olduğu sırada bina çöktü.

O sırada binada işyeri bulunan bir kişi de içerideydi. 3 kişi olaydan yaralı olarak kurtuldu ancak Ramazan Uysal ve Emircan Tunç enkaz altında kalarak can verdi.

BARAKADA YAŞIYORLARDI



Memleketi Sinop'tan çalışmak için İstanbul'a gelen 16 yaşındaki Ramazan Uysal, Mevlanakapı'daki kısa süre öncesine kadar hurda deposundaki küçük bir barakada yaşıyordu.





Ölen gençlerin arkadaşı Gökhan Katırcı, "Ben o çocukları 'Girmeyin bu duvarlar yıkılacak' diye uyardım, bağırdım, çağırdım, beni dinlemediler. 2 saat sonra bir daha geldiler. 3 arkadaşıyla beraber girmişler. Biz sonradan evdeyken duyduk, çıktım baktım bu naaşlarla karşılaştık. En fazla 30-40 lira kazanıyorlar. Sonuçta altın değil, demir, kilosu 30 kuruş, 50 kuruş. Gurbete çıkış gelmişler, ekmek peşine düşmüşler" diye konuştu.

Ramazan Uysal

Emircan Tunç

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