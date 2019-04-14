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Ay, Aslan'da ilerlerken Güneş Plüto görünümü keskinleşiyor. Gün boyu güç savaşları olası. İlişkilerde seçici olmak, yük getiren ve haz vermeyen insanlardan uzak kalmak faydalı olur. İradeyi güçlendiren ve cesareti vurgulayan olaylar söz konusu. Gün boyu savurganlıktan kaçınmak faydalı olur.
Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Fildişi
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcı becerileriniz gelişkin. Kabiliyetlerinize ve talihinize güvendiğiniz gelişmeler olası. Motivasyonunuzu yüksek tutmanız önemli. Ego çatışmalarından kaçının, olaylar hızlı ilerliyor, ani gelişmeler olası.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcı becerilerinize odaklanın. İlişkilerde çatışmalardan kaçınmak faydalı olur. Kendi gücünüzle yol alacağınız işlere öncelik verin. Verimsiz işleri eleyin. Gün içinde önemli haberler alabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu hareket ihtiyacınız fazla. Meraklarınızı giderecek sizi canlandıracak eğitim olasılıklarını değerlendirin. Yaratıcı becerilere yoğunlaşın, aşırı harcamadan kaçının.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu seçici davranıp , sizi eleştirileriyle yorabilecek insanlara karşı temkinli olun. Gün içinde finansal konularda sevindirici haberler, işbirliği gerektiren konularda ise gelişmeler olası.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Öne çıkmak, ilgi alanınızda olan insanlarla temas etmek sizin için önemli. Bugün önceliğiniz bireysel tatmin arayışınız olacaktır. Plansız seyahatler gelişebilir. Sosyal olaylar sizi harekete geçirebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi kısıtladığınız konularda girişim imkanları olası. Yakınlarınızın yasal sorunları varsa hazırlık gerektiren işler olası. Kriz yönetimi önem kazanıyor, ego çatışmalarından uzak durun.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlgi alanınıza giren konuları paylaşmak ve sosyal çevrede aktif olmak için koşullar uygun. Kararlarda ve ifadede netlik önemli. Değer çatışmasından kaçınmak, riskli yatırımlardan uzak durmak faydalı olur.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sosyal konular, profesyonel çevre ve bilinirlik konularında gelişmeler olası. Olaylar üst üste ani biçimde seyrediyor. Beklediğiniz haberleri alabilir sosyal bilinirlik sağlayan gelişmeler yaşayabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun vadede önemli getirisi olan işlerin ön hazırlığı ile meşgul olabilirsiniz. Suni kavgalardan, sizi aşağı çeken dedikodulardan uzak durun. Önemli, yetenekleri öne çıkaran gelişmeler olası.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde tabiatınızın dışında hayalperest tutumlar sergileyebilir, riskli yatırımlara yönelebilirsiniz. Başkalarının tatmin olduğu faaliyetler size yetmeyebilir. Öze dönüp olayları çok yönlü değerlendirin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilerde mesafenin önem kazandığı bir gündesiniz. Dengeyi koruyarak sosyalleşmek önemli. Gün boyu ilgi alanınıza giren konularla meşgul olup öğrenme merakınızı tatmin edebilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşamınıza yön verecek önemli olaylara gebesiniz. Detaylarda boğulmadan cesaretle ilerlemek önemli. Merakı deneyime dönüştürebilir, bildiğiniz konuları uygulayabilirsiniz.
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