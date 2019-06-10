İzlanda Milli Takımı Kaptanı Aron Gunnarsson, Türkiye'nin iyi bir takım kurduğunu söyledi. Daha önce Türkiye ile karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Gunnarsson, "Ancak şimdi hocaları değişti, oyuncuları değişti. İyi bir takım kurdular ve Fransa galibiyeti onlara güven verdi. Zorlu bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Havalimanında Türkiye Milli Takımı kafilesine yapılan uygulamayla ilgili konuşan Gunnarsson, "Daha önce biz de Konya'ya gitmiştik. 2015 senesiydi. Burada Türk Milli Takımı'nın yaşadığı sorunların benzerini yaşamıştık. Onların neler hissettiğini anlayabiliyorum" açıklamasını yaptı.