Missafir CEO'su Yüksel: Günübirlik kiralamada yüzde 80 daralma var

Ev kiralama platformu Missafir Kurucu ve CEO'su Mehmet Yüksel, Yeni Turizm Konutu Yasası'nın sektöre etkilerini anlattı.

Yüz gün ve altı konut kiralamaları için turizm konutu izin belgesi alma zorunluluğun getirilmesinin ardından kısa süreli konut kiralama sektöründe yüzde 80 daralma olduğunu belirten Yüksel, tüm dünya ülkelerinde benzer hukuki uygulamalar bulunduğu belirtti. Yüksel, yasayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Yeni yasayla birlikte, ülkemizde kısa dönem kiralamalar hakkındaki gri alan kalktı ve yasal altyapı tamamen netleşmiş oldu. Konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelik, artık konutlarını 100 günden daha kısa süreli kiraya vermek isteyen herkesin bir dizi gerekliliği yerine getirerek 'turizm konutu izin belgesi' almasını zorunlu tutuyor. Bu belge olmadan konutlarını kısa dönem kiraya veren ev sahiplerini çok ciddi para cezaları bekliyor. Apartman, villa, rezidans gibi konaklama tiplerine göre çeşitli ayrımların bulunduğu yönetmelikte; girişi kendine özel olan müstakil villalarda herhangi bir izin gerekmezken, kısa vadeli konaklama hizmeti verilecek gayrimenkulün bir apartmanda olması durumunda ise tüm komşulardan izin alınması gerekiyor. Rezidanslar ise farklı bir statüde değerlendiriliyor. Rezidanslarda site yönetim planına 'kısa vadeli kiralama yapılabilir' maddesi eklenirse komşulardan izin gerekmeksizin turizm konutu başvurusunda başvurulabiliniyor.”

Yüksel, kısa süreli kiralamalarla ilgili dünyada da birçok şekilde düzenlendiğini kaydederek, "Bugün dünyada birçok ülkede benzer kuralların, hatta daha ağır yaptırımların olduğunu gözlemliyoruz. New York, San Francisco ve Floransa’da kısa vadeli konaklama sektöründe kurallar çok daha katı. Bütün bunlar sektörümüze güvenlik, şeffaflık gibi önemli kriterleri getirerek bir standart sağlıyor. Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, bu hizmeti veren evlerin bir izin belgesi ile sisteme dahil olması, gelirlerin kayıt altına alınarak vergilendirilmesi ve konaklayanların kimliklerinin bildirilerek, aynı otellerde olduğu gibi, güvenlik endişelerinin giderilmesi, sektör adına önemli bir gelişme olacak" dedi.

"FRANSA'NIN SEKİZDE BİRİ KADAR İLANA SAHİP BİR PAZARIMIZ VAR"

Karadağ ve Hırvatistan pazarında da yer alan, bu yıl Macaristan ve Slovenya pazarına da gireceklerini belirten Missafir'in CEO'su Yüksel, dünyada kısa ve orta dönemli kiralamaların ne durumda olduğuyla ilgili ise, "Kısa ve orta vadeli konaklama sektörü, dünyada ortalama yüzde 20 yıllık büyüme oranına sahip. Pandeminin de pazarın büyümesinde önemli bir etkisi oldu. Küresel çapta bu sektörde 9 milyon civarında ev yer alıyor. Özellikle Covid-19 ile değişen konaklama alışkanlıkları sebebiyle bu sayının giderek artması ve 2025 yılına kadar 25 milyonu bulması bekleniyor. Türkiye, dünyanın en büyük beşinci turistik destinasyonu. Antalya ve İstanbul ise ilk 15’teki iki şehir. Aslında çok büyük bir ülkeyiz ve çok büyük potansiyelimiz olsa da kısa ve orta dönem kiralık ilan sayılarını dünyayla kıyaslarsak; Türkiye’de 110 bin ilan varken, Fransa’da 880 bin, İtalya ve İspanya’da 550 bin, Hırvatistan gibi nüfusu 3,8 milyon olan bir ülkede 220 bin, Yunanistan’da 200 bin ilan olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen start-up’lardan biri olduklarını ve Missafir'in dünya markası yapmak istediklerini belirten Yüksel, bugüne kadar 4 yatırım turu gerçekleştirildiklerini ifade ederek, "Yeni Serie A yatırım turuna Ocak ayında çıktık. Pazarı ve markayı büyütebilecek, başka kapılar açabilecek yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyoruz. Portekizli, Belçikalı, Dubaili yabancı yatırımcılar ve iki Türk yatırımcı ile görüşüyoruz. Yakın zamanda bu yatırımların netleşmesini bekliyoruz" dedi.