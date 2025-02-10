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        Haberler Bilgi Spor Günün maçları 10 Şubat Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Günün maçları 10 Şubat Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Haftasonu Bundesliga ve Ligue 1'de karşılaşmalar tamamlanırken, bugün Süper Lig, La Liga ve İtalya Serie A'da haftanın son maçları oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "10 Şubat Pazartesi kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 10 Şubat 2025 maç takvimi..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:07
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        1

        Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde maçlar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 10 Şubat 2025 Pazartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 10 Şubat Pazartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        2

        SÜPER LİG

        20:00 Trabzonspor - İkas Eyüpspor (beIN Sports 1)

        20:00 Sipay Bodrum FK - Göztepe (beIN Sports 2)

        3

        LA LİGA

        23:00 Mallorca - Osasuna (S Sport, S Sport Plus)

        4

        SERİE A

        22:45 Inter - Fİorentina (S Sport 2, S Sport Plus)

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