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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının son gününde oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:25
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        Günün VAR hakemleri açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig’in 26. haftasının 3. gününde oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.

        16.00 Gaziantep FK - ikas Eyüpspor: Markus Schmidt (VAR) - Onur Özütoprak (AVAR)

        16.00 Tümosan Konyaspor - Trabzonspor: Harald Lechner (VAR) - Zorbay Küçük (AVAR)

        20.30 Rams Başakşehir - Net Global Sivasspor: Jonas Hansen (VAR) - Deniz Caner Özaral (AVAR)

        20.30 Göztepe - Reeder Samsunspor: Fabio Melo (VAR) - Abdullah Bora Özkara (AVAR)

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