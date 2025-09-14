Gupse Özay: Ayrılığın yakınına bile gelmedik

Başarılı sinema filmlerinin ardından ilk dijital projesi 'Platonik'te Kerem Bürsin ve Öykü Karayel ile başrolleri paylaşan, Gupse Özay, Barış Arduç ile evliliğiyle ilgili ortaya atılan asılsız iddialar hakkında SHOW TV’nin sevilen programı 'Pazar Sürprizi'nde Ömür Sabuncuoğlu’na konuştu. Özay; "Ayrılığın yakınından bile geçmedik" derken evliliği hakkında çıkan gerçek dışı haberlerin nedeninin tıklanma telaşı olduğunu söyledi.

Yaz başında Barış Arduç ile evliliğinin biteceği yönündeki haberlere cevap vermeyen Gupse Özay, eşi ve kızıyla Çeşme tatilinde görüntülenmiş ve mutluluk tablosu çizmişti. Bu asılsız haberlerle ilgili sessizliğini bozan Gupse Özay, boşanma iddiasına dair soruya; "O haberler, hep çıkıyor. Haberlere göre biz bin defa ayrıldık, iki defa boşandık. Hep bu haberler çıkıyor ama biz bu kadar senedir ayrılığın yakınına bile gelmedik” dedi.

Gupse Özay, evliliği hakkında çıkan bitmek bilmeyen asılsız haberlerin nedenini ise şöyle açıkladı: Herhalde Instagram sayfalarından birinin ‘İddia edildi’ haberini yapıp tıklanmasıyla diğer sayfaların da tıklanma telaşına girmesiyle oluyor bu haberler. Ben de cevap vermiyorum. Çünkü bir şeye cevap verirsen hepsine cevap vermek zorunda oluyorsun.