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Gupse Özay'dan esprili paylaşım: 'Makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' diye bir şey yok!

İki yıl önce evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç, ilk çocukları Jan Asya'yı da 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Kızlarının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Özay, esprili bir paylaşımda bulunarak "Makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' diye bir şey yok!" ifadelerini kullandı

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  • Gupse Özay'dan esprili paylaşım: "Makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' diye bir şey yok!" - Günün magazin haberleri

    'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay (38) ile Barış Arduç (35), 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, dört ay önce de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. 

    Ekranlara ara veren ve neredeyse vaktinin tamamını kızı ile geçiren Özay, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.
  • Gupse Özay'dan esprili paylaşım: "Makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' diye bir şey yok!" - Günün magazin haberleri

    Meslektaşlarının aksine bebeğinin yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen ünlü oyuncu, bebek bakımının zorluklarını yayınladığı bir video ile ti'ye aldı. 
  • Gupse Özay'dan esprili paylaşım: "Makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' diye bir şey yok!" - Günün magazin haberleri

    "TATLI BİR YORGUNLUK"

    Gupse Özay, "Yorgunluğu var ama nasıl diyeyim... Böyle tatlı bir yorgunluk. Sevimli, minik bir yorgunluk. Öyle makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor... Öyle bir şey yok yani. Ben hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkçası. Benim için keyifli geçti" dedi.
  • Gupse Özay'dan esprili paylaşım: "Makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' diye bir şey yok!" - Günün magazin haberleri

    İLK PAYLAŞIM

    Öte yandan ilk kez baba olmanın mutluluğunun yaşayan Barış Arduç da geçtiğimiz haftalarda kızını bebek arabasıyla gezdirirken çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.
  • Gupse Özay'dan esprili paylaşım: "Makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' diye bir şey yok!" - Günün magazin haberleri

    'JAN' NE DEMEK?

    Çerkes olan Gupse Özay, 9 Eylül'de dünyaya gelen kızına Jan Asya ismi verdi.

    Jan, TDK'da "Atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen..." anlamına geliyor.
  • Gupse Özay'dan esprili paylaşım: "Makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' diye bir şey yok!" - Günün magazin haberleri

    "ÖNCE BU KÜÇÜK KIZ DOĞSUN"

    Öte yandan Özay, kız bebek dünyaya getireceğini, "Yoksun da yoksun...' deyip, duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani... Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok..." sözleriyle duyurmuştu.
  • Gupse Özay'dan esprili paylaşım: "Makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' diye bir şey yok!" - Günün magazin haberleri

    "ANNE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

    Gupse Özay da, "Anne olmayı çok istiyorum" açıklamasını yapmıştı.
  • Gupse Özay'dan esprili paylaşım: "Makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' diye bir şey yok!" - Günün magazin haberleri

    "EVLENDİKTEN SONRA HAYATIMDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

    Ayrıca Barış Arduç, "Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Yedi yıldır beraberiz, evlilik bizim için sembolik bir şey oldu. Değişen bir şey yok" şeklinde konuşmuştu.

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