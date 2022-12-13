Gupse Özay'dan esprili paylaşım: 'Makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' diye bir şey yok!

"TATLI BİR YORGUNLUK"

Gupse Özay, "Yorgunluğu var ama nasıl diyeyim... Böyle tatlı bir yorgunluk. Sevimli, minik bir yorgunluk. Öyle makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor... Öyle bir şey yok yani. Ben hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkçası. Benim için keyifli geçti" dedi.