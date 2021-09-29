Gürcistan'da pilotun mezarında 28 yıldır duran savaş helikopteri görenleri şaşırtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Gürcistan'da pilotun mezarında 28 yıldır duran savaş helikopteri görenleri şaşırtıyor

Gürcistan'da, 1992'de 13 ay süren Abhazya savaşında görev uçuşunu yaparken roket saldırısı sonucu düşen savaş helikopterinde hayatını kaybeden hava kuvvetlerinden Albay Pilot Jimşer Mausuradze'nin mezarında 28 yıldır duran Mi-24 model helikopter büyük ilgi çekiyor.

Gürcistan'da pilotun mezarında 28 yıldır duran savaş helikopteri görenleri şaşırtıyor
AA

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Lagodekhi Belediyesi'ne bağlı Giorgeti köyünde yer alan mezarda, yaklaşık 9 tonluk helikopter bulunuyor.

Yıllar boyunca yerli ve yabancı turistler ve basın mensupları tarafından ziyaret edilen helikopter, Albay Maisuraze'nin hayatını kaybetmesinden bir süre sonra 1993'te arkadaşları tarafından mezarına getirildi.

Ölümünden sonra dönemin Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze tarafından "Vakhtang Gorgasali Birinci Derece Madalyası" ile ödüllendirilen Mausuradze, bağımsız Gürcistan'ın "İlk Kahraman Pilotu" lakabıyla tarihe geçti.

Mausuradze'nin kardeşi Dimitri Mausuradze, pilotun hayatı, ölümü, savaş helikopterinin mezara getirilmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kardeşi Jimşer'in 2 Şubat 1949'da Sovyetler Birliği döneminde doğduğunu ifade eden Maisuradze, "Jimşer çocukluğundan beri pilot olmayı hayal ediyordu. İlkokulu bitirince hayalini gerçekleştirmek üzere Rusya'da pilot okuluna gitti." dedi.

Jimşer'in 80'li yılların sonunda ülkesine dönerek pilotluk yapmaya devam ettiğini kaydeden Mausuradze, "Jimşer 90'lı yılların başında Gürcistan'ın yeniden bağımsızlığa kavuştuğu dönemde ülkenin hava savunma kuvvetlerinin kuruluşunda yer aldı." şeklinde konuştu.

Kardeşinin daha sonra 1992-1993'teki Abhazya savaşında Gürcistan ordusunda savaş pilotu olarak görev yaptığını aktaran Mausuradze, "Jimşer aynı zamanda savaş döneminde kurtarma uçuşları da gerçekleştiriyordu. Birçok insanın hayatını kurtardılar. Jimşer 26 Aralık 1992’de görev uçuşunu yapmaya gitti ve helikopter düşürüldü." diye konuştu.

Ölümünden sonra dönemin Cumhurbaşkanı Eduard Şevardnadze ve parlamento kararıyla Jimşer'in "Vakhtang Gorgasali Birinci Derece Madalyası" ile ödüllendirildiği ve bağımsız Gürcistan'ın "İlk Kahraman Pilotu" olarak tarihe geçtiğini aktaran Maisuradze, "Onun kahramanlıklarını, gerçekleştirdiği yardım uçuşlarıyla kurtardığı insanları saymak mümkün değil." ifadesini kullandı.

- Şevardnadze'nin hayatını kurtardı

Mausuradze, Abhazya savaşı sırasında Jimşer'in kullandığı helikopterde Cumhurbaşkanı Şevardnadze'nin de bulunduğunu ve yapılan saldırıdan pilotun ani manevrasıyla son anda kurtulduklarını anlattı.

Şevardnadze, saldırıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Gagra'dan (Abhazya bölgesinde bir şehir) yeni Mi-24 helikopteri havalandı ve helikopterimizin altından geçmeyi planlıyordu. Ancak helikopterimizin pilotu bunu derhal anladı ve olabildiğince yükselmeye başladı. O kadar yükseğe çıktı ki helikopterdekilerin hepsi yere düştü. Düşman pilotu manevrayı yaptığında biz zaten kritik bir yüksekliğe ulaşmıştık. Maisuradze gerçek bir kahramandı, ne yazık ki bu savaşta hayatını kaybetti." şeklinde konuşmuştu.

- Mi-24 savaş helikopterin mezara getirilmesi

Jimşer'in savaşta hayatını kaybetmesinin ardından pilot arkadaşlarının onun helikopterine benzer Mi-24'ü mezarına getirdiklerini kaydeden Maisuradze, "Kardeşimin ölümünden 8 ay sonra arkadaşları helikopteri mezarına getirdi. Onunla savaşan arkadaşları, Jimşer'e olan saygılarını göstermek için helikopteri buraya yerleştirdi. Jimşer bu davranışı hakkediyordu, bu helikoptere layıktı." dedi.

Maisuradze, kardeşinin mezarını görmek için hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok kişinin ziyarete geldiğini söyledi.

- Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek - Habeler
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor!
SON DAKİKA: Almanya'da koalisyon görüşmelerine hazırlık: Yeşiller ile Hür Demokrat Partisi görüştü
DÜNYA Almanya'da koalisyon görüşmelerine hazırlık
SON DAKİKA: Gerilimi artıracak adım: Kuzey Kore hipersonik füze denediğini duyurdu!
DÜNYA Kuzey Kore hipersonik füze denediğini duyurdu
SON DAKİKA: Japonya Başbakanı görevi bırakmaya hazırlanıyor: Suga başarı ve başarısızlıklarını anlattı
DÜNYA Japonya Başbakanı görevi bırakmaya hazırlanıyor
SON DAKİKA: Japonya'da iktidardaki LDP başkanlığına eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio seçildi
DÜNYA Japonya'da iktidar partisinin başkanı belli oldu
Trump'ın Putin'e "sana kameralar önünde biraz sert davranacağım" dediği iddia edildi - Haberler
DÜNYA Trump'tan Putin'e: "Sana kameralar önünde sert ...
SON DAKİKA: İspanya'da yanardağ patlaması: La Palma'da lavlar 9 gün sonra denize ulaştı!
DÜNYA La Palma'da lavlar denize ulaştı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol ile görüştü
DÜNYA NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ...
Borrell: Çin ve AB anlaşmazlıklara rağmen birlikte çalışmalı
DÜNYA AB'den Çin'e 'birlikte çalışma' mesajı
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çatışma çıktı: 24 ölü, 48 yaralı
DÜNYA Ekvador'da çeteler cezaevinde çatıştı: 24 ölü, 48 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.