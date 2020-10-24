Gürleyik Çayı sonbahar renkleriyle hayran bırakıyor - ESKİŞEHİR

AA

Eskişehir kent merkezine 120, Mihalıççık ilçesine ise 27 kilometre uzaklıktaki Gürleyik Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki çay, Sakarya Nehri üzerindeki Sarıyar Baraj Gölü'ne dökülüyor.

Tertemiz ve bozulmamış bitki örtüsü ve berrak sularıyla görenleri kendine hayran bırakan Gürleyik Çayı, 32 endemik bitkiye ve pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.Turkuaz renkli doğal havuzlara sahip çayın çevresinde eşsiz güzellikteki bitki örtüsü sonbaharın gelmesiyle yemyeşil görüntüsünü sarı ve tonlarına bırakıyor.Kent yaşamının stresinden kurtulmak isteyenlerin uğrak noktası olan yöre, fotoğrafçılar için de adeta doğal stüdyo oluyor.

- "Görenleri hayran bırakıyor"

Gürleyik ve Doğal Tarihi Varlıkları Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 endemik bitki türüne sahip yörenin doğa, tarih ve kültür müzesi olacak potansiyelinin bulunduğunu söyledi.Gürleyik'te tarihi öneme sahip farklı eser ve bölgelerin bulunduğunu anlatan Gürsoy şöyle konuştu:

"Hacıhalit Ağa Konağı, hamamı ve camisi, su ve taş değirmeni, çamaşırhaneleri ile bulgur dingi, tahıl ambarlarının korunup yenilenmesi için Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a dilekçe ilettik. Konuyla ilgilenen sayın Valimize teşekkür ediyorum. Eğer bunları yaparsak Cumalıkızık'tan fazla ekoturizm potansiyeline sahip olacağız. Böylece bölgedeki 9 mahallenin kaderi de olumlu yönde değişecek. Bölgenin en önemli doğal güzelliği olan Gürleyik Çayı görenleri kendine hayran bırakıyor. İlkbaharda yemyeşil olan Gürleyik Çayı'nın bitki örtüsü sonbaharın gelmesiyle sarı ve tonlarına ev sahipliği yapıyor. Her mevsim görülmeye değer güzellikler sunuyor."Gürsoy, Gürleyik bölgesindeki kerpiç yapıların Cumalıkızık'taki gibi korunması gerektiğini belirterek suyun doğal arklardan akmaya devam etmesini istediklerini sözlerine ekledi.