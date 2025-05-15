Gurur Aydoğan'dan Oya Aydoğan'a: Sensiz geçen 9'uncu yıl meleğim
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Oya Aydoğan, vefatının 9'uncu yılında oğlu Gurur Aydoğan'ın duygusal paylaşımıyla anıldı; "Boşluğun hiçbir zaman dolmayacak"
Oya Aydoğan, 2016'da aort yırtılması sonucu hayatını kaybetmişti. Türk sinemasının unutulmaz oyuncusunun vefatının üzerinden tam 9 yıl geçti.
Annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulunan Gurur Aydoğan, Oya Aydoğan’ın fotoğrafını yayınlayarak şu ifadeleri kullandı; "Sensiz geçen 9'uncu yıl meleğim… Yokluğun her geçen gün daha çok hissediliyor. Boşluğun hiçbir zaman dolmayacak."
Fotoğraflar: Instagram