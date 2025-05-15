Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gurur Aydoğan'dan Oya Aydoğan'a: Sensiz geçen 9'uncu yıl meleğim - Magazin haberleri

        Gurur Aydoğan'dan Oya Aydoğan'a: Sensiz geçen 9'uncu yıl meleğim

        Yeşilçam'ın usta isimlerinden Oya Aydoğan, vefatının 9'uncu yılında oğlu Gurur Aydoğan'ın duygusal paylaşımıyla anıldı; "Boşluğun hiçbir zaman dolmayacak"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 15.05.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sensiz geçen 9'uncu yıl meleğim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oya Aydoğan, 2016'da aort yırtılması sonucu hayatını kaybetmişti. Türk sinemasının unutulmaz oyuncusunun vefatının üzerinden tam 9 yıl geçti.

        Annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulunan Gurur Aydoğan, Oya Aydoğan’ın fotoğrafını yayınlayarak şu ifadeleri kullandı; "Sensiz geçen 9'uncu yıl meleğim… Yokluğun her geçen gün daha çok hissediliyor. Boşluğun hiçbir zaman dolmayacak."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gurur Aydoğan
        #Oya Aydoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?