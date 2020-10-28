Yediden yetmişe herkesin büyük bir iştahla tükettiği kuru fasulyeye yemeği güveçte pişince çok daha lezzetli oluyor. Bazı püf noktalarına uyarak kısık ateşte ağır ağır pişen güveçte kuru fasulye yemeğinizin tadına doyulmayacaktır.

Güveçte Kuru Fasulye Malzemeler:

400 gr dana kuşbaşı et

3 su bardağı kuru fasulye

2 adet kuru soğan

2 çorba kaşığı domates ya da biber salçası

2 çorba kaşığı tereyağı veya bitkisel margarin

Tuz

Pul biber

Kırmızı toz biber

Yeteri kadar su

3 adet yeşilbiber tatlı ya da acı olması arzuya bağlı

Domates

Güveçte Kuru Fasulye Yapılışı:

Kuru fasulyeleri akşamdan suyla ıslatıyoruz.

Ertesi gün haşlıyoruz.

Güvecimizi ocağa alarak, tereyağını eritiyoruz.

Ardından kuşbaşı etleri ekleyip, suyunu çekene kadar kavuruyoruz.

Üzerine yemeklik doğradığımız soğanları ekleyip, soğanlar pembeleşene kadar kavuruyoruz.

Salçamızı ekliyoruz.

Yeşilbiberlerimizi, minik minik doğrayıp karıştırıyoruz.

Haşlanan kuru fasulyeleri ve baharatları ilave ediyoruz.

Kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz.

Yaklaşık 1 saat 30 dakika pişince dinlendiriyoruz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Güveç kapağının kenarlarına su ve undan hamur yapıp, yapıştırırsanız daha güzel pişer.

Tüm malzemelerin kaliteli olması önemlidir.

Salça ve tereyağın da kalitesi güzel olmalı.

Fasulyenin cinsi de önemli.

Tercihen daha tombul küçük ispir şeker fasulyesi önerilir.

Fasulyeyi bir gece önceden mutlaka ıslatmayı unutmayalım.

Tuzun tamamen kuru fasulyelerin içine işlemesi gerekir.

Suyun üzerinde oluşan köpükleri dikkatlice almak gerekir.

Fasulyeler hafif yumuşayana kadar haşlanması gerekir.

Tereyağını mutlaka kısık ateşte eritin.

Fasulyenin pişirme suyu kaynamaya başladığında ise limon sıkılırsa, fasulyelerin dağılmamasını ve daha diri kalmalarını sağlar.