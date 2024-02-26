Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Esenyurt'ta güvenlik görevlisi tartıştığı kişiyi öldürdü! - Güncel haberler

        Esenyurt'ta güvenlik görevlisi tartıştığı kişiyi öldürdü!

        İstanbul Esenyurt'ta bir iş hanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdal G., tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:02 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güvenlik görevlisi tartıştığı kişiyi öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Esenyurt’ta iş hanında çalışan güvenlik görevlisi, tartıştığı adamı silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre iş hanının içerisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdal G. ile binaya girmek isteyen Ferhat S. arasında tartışma çıktı.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Tartışma giderek büyürken Erdal G. tartıştığı Ferhat S.’ye elindeki silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ferhat S., ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili Erdal G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş hanına gelen olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi