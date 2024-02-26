Esenyurt’ta iş hanında çalışan güvenlik görevlisi, tartıştığı adamı silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre iş hanının içerisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdal G. ile binaya girmek isteyen Ferhat S. arasında tartışma çıktı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Tartışma giderek büyürken Erdal G. tartıştığı Ferhat S.’ye elindeki silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ferhat S., ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Erdal G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş hanına gelen olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı.