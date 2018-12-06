Olay, geçen 8 Eylül'de saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Kemer'de bir eğlence mekanının güvenlik müdürlüğünü yapan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki gece kulubünün otoparkında, aralarında husumet bulunan grupla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi, yanındaki pompalı tüfekle Çopuroğlu'na ateş etti. Başından vurulan Hakan Çopuroğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından şüphelilerden 5'i, Antalya kent merkezindeki adreslerinde, 4'ü ise Belek turizm bölgesinde yakalandı. Şüpheliler S.U., A.K., Y.T., B.Ş. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Cemal Kamil Tozdelen, Oğuzhan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Tozdelen ve Cırık 'kasten öldürme', Ekşi 'kasten öldürmeye azmettirme', Sarıkaya ise 'kasten öldürmeye yardım' suçlarından tutuklandı.

ÇİÇEKÇİYİ KOVUNCA HUSUMET BAŞLAMIŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayetin neden ve nasıl işlendiği tüm ayrıntıları ile anlatıldı. İddianamede, şüpheli Halil Sarıkaya'nın, öldürülen Hakan Çopuroğlu'nun çalıştığı Beldibi'ndeki eğlence mekanında çiçek sattığı, Çopuroğlu tarafından kovulmasının ardından aralarında husumet oluştuğuna dikkat çekildi.

GERGİNLİĞE NEDEN OLAN ANONS

Halil Sarıkaya'nın daha sonra Hasan Ekşi ile ortak iş yapmasından Hakan Çopuroğlu'nun hoşnut olmadığı belirtilen iddianamede, olay gecesi Hasan Ekşi'nin bir diğer iş ortağı A.K. ile Lara'da gece kulübüne gittikleri ve sahnede şarkı söyleyen şarkıcıya şampanya göndererek, "Halil Sarıkaya'dan Hakan Çopuroğlu'na gelsin" anonsunu yaptırdığına dikkat çekildi.

İddianamede, öldürülen Hakan Çopuroğlu'nun Halil Sarıkaya ile arasının iyi olmaması nedeni ile kendisinden habersiz yapılan bu anonsa tepki gösterdiği ve yanında bulunan S.U. adlı arkadaşını şüpheli Hasan Ekşi'nin masasına göndererek böyle bir anons yaptırmasından rahatsızlık duyduğunu ve mekanı terk etmesini istediği belirtildi. Bu sırada, iş yeri sahibinin araya girerek olayı yatıştırdığı ifade edildi.

Gece kulübünden ayrılan Hasan Ekşi'nin Halil Sarıkaya'nın ağabeyi olan M. Sarıkaya'nın işlettiği kafeye gittiği hatırlatılan iddianamede, Ekşi'nin gece kulübünde yaşanan olayı Halil Sarıkaya ile kafe çalışanı Cemal Kamil Taşdelen ve Oğuzhan Cırık'a anlattığı öne sürüldü. Hakan Çopuroğlu'nun Hasan Ekşi'den mekanı terk etmesini istemesine sihirlenen Cemal Kamil Sarıkaya'nın av tüfeği, şüpheli Oğuzhan Cırık'ın ise uzunca bir sopa alarak hesap sormak için eğlence mekanına gittiklerine vurgu yapılan iddianamede, şöyle denildi:

"Şüpheliler Cemal Kamil Taşdelen ile Oğuzhan Cırık, Halil Sarıkaya'nın kullandığı araca binmiş, Hasan Ekşi ise iki adamı ile birlikte hareket etmiştir. Maktul ise bu sırada eğlence mekanı dışında iş yeri sahibi ve arkadaşı S.U. ile ayaküstü sohbet etmektedir. Maktul, Halil Sarıkaya, Oğuzhan Cırık ve Cemal Kamil Taşdelen'e hitaben 'Gidin buradan, ne işiniz var' şeklinde sözler sarf etmiştir. Cemal Kamil Taşdelen araçtan av tüfeğini, Oğuzhan Cırık ise kocaman bir sopayı alarak maktule saldırıya geçmiştir. Oğuzhan Cırık maktule sopa ile saldırıp vurmaya başladığında, diğer şüpheli Cemal Kamil Taşdelen av tüfeğiyle kafasına doğru ateş ederek maktulü vurduğu, yere düşen maktulün kafasına şüpheli Oğuzhan Cırık'ın defalarca sopa ile vurduğu, şüpheli Cemal Kamil Taşdelen'in yerde yaralı vaziyette bulunan maktule av tüfeği ile sıkmaya devam ettiği, maktulün de olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşılmıştır."

İddianamede, tutuklu Cemal Kamil Tozdelen, Oğuzhan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. Davanın, gelecek ay başlayacağı belirtildi.

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