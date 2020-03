Güvercin dizisi yeni bölüm fragman

Sevilen dizi Güvercin 12.bölüm de Kavvilerle Cibranoğulları arasındaki kan davası yeniden başlıyor. Zülüf ile Kenan birbirlerine aşlarını ilan ediyorlar. Yeni bölümde Zülüf ile Kenan'ı ne gibi zorluklar bekliyor? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

GÜVERCİN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sevilen dizide bu hafta Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Karşısına çıkan Kenan’ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar. Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, güzelliğiyle dillere destan Zülüf’ü görür kuyudan çıkarken. Kenan’ın dizlerinin bağı çözülür. On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…

GÜVERCİN 12.BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ekranların sevilen dizisinde,Kasım’ın Celil’i öldürmesini engellemeye çalışan Zeliha yanlışlıkla Nefise’yi vurur bu yüzden de Nefise’nin bebeğini kaybeder. Kavvilerle Cibranoğulları arasındaki kan davası yeniden başlar. Birbirlerine olan aşklarını itiraf edip sonunda gönüllerince yaşamaya karar veren Zülüf ve Kenan, kendilerini iki aile arasına giren düşmanlığın ortasında bulurlar. Zülüf, Kenan’a olan duyguları ve bütün bunların getirdiği zorunluluklar arasında bir tercih yapması ikileminde kalır. Torununun ölümüne sebep olduğunu düşünerek vicdan azabıyla kavrulan Zeliha’yı şimdi içeride zorlu günler ve acılar beklemektedir. Kevsa intikam için harekete geçmiştir. Zülüf’ün, annesinin uğradığı haksızlık ve yaşadığı acılar yüzünden kahrolduğunu gören Kenan, Zeliha’yı kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmaktan çekinmeyecektir.