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'Güzel Günler'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden 'Güzel Günler'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Füsun’un şarkı söyleyerek herkesi derinden etkilediği tanıtımda duygu dolu anlar ekrana geliyor

'Güzel Günler'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
'Güzel Günler'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Füsun’un şarkı söyleyerek herkesi derinden etkilediği tanıtımda duygu dolu anlar ekrana geliyor. Füsun’un eski nişanlısının adıyla birine seslenmesi akıllara “Tayfun geri mi döndü?” sorusunu getirirken neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

GÜZEL GÜNLER’İN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mihran ve Selma, geçmişle ilgili sır perdesini kaldırmak ve kolyenin kimde olduğunu bulmak için Zehra'dan öğrendikleri fotoğrafın hikayesinin peşine düştü. Atakan’ın sözlerini yanlış anlayan Altan bir anlık öfkeyle dükkanı terk etse de, Atakan doğruları söyleyince sorun ortadan kalkmış oldu. Ancak Atakan, Alya ve ailesinin karşısına dikilip tüm gemileri yakan bir konuşma yaptı. Atakan’ın bu çıkışı Mihran’ın Alya ile arasının açılmasına da sebep oldu. Selma, babasının borçları yüzünden arabasına el konulunca okul müdürünün yardımıyla bir kadın sığınma evine gitti. Selma’nın sığınma evinde yardımcı olduğu biri sayesinde Selma, Atakan'ın yeni bir kahveci dükkanı açmasını sağladı. Üstelik Selma da artık Atakan ve Altan’la çalışmaya başlama kararı aldı. Kapısına bırakılan kabak çiçeği dolmasıyla mutlu olan Hakim, kimin bıraktığını öğrenmek isterken Kıymet bir hayli zor zamanlar geçirdi. Özellikle Füsun’un sıkıştırmalarıyla Kıymet zor anlar yaşadı. Füsun, dükkandaki işleri hareketlendirmek için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ortalığı fena karıştırdı. Selma ve Mihran’ın gizemli mektuba ulaşması merak uyandırdı. Alya ile Mihran’ın arasını düzeltmek isteyen Saliha’nın ise herkesin aradığı kolyeyi Alya’ya hediye etmesi izleyenleri şaşırttı.

Oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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