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Güzellik salonları açıldı mı? Kademeli normalleşmede güzellik merkezleri açık mı, ne zaman açılacak?

Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan tam kapanma tedbirler bu sabah 05.00 itibarıyla sona erdi, tam kapanmanın ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak kademeli normalleşme kararları uygulanmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi süreç boyunca açık olacak işletmeleri duyurdu. Kademeli normalleşme kapsamında Güzellik salonları açıldı mı? Kademeli normalleşmede güzellik merkezleri açık mı, ne zaman açılacak?

Güzellik salonları açıldı mı? Kademeli normalleşmede güzellik merkezleri açık mı, ne zaman açılacak?

Tam kapanma tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan güzellik merkezlerinin açılıp açılmadığı araştırılıyor. Kademeli normalleşme tedbirler doğrultusunda faaliyetlerine devam edecek işletmeler açıklandı. Güzellik salonları açıldı mı? Kademeli normalleşmede güzellik merkezleri açık mı, ne zaman açılacak?

GÜZELLİK MERKEZLERİ AÇILDI MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alınarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme kararlarının uygulanmasına karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

3.3- Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. iş yerleri;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

- Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

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