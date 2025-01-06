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        Haberler Sağlık "Güzellik standartları yeme bozukluklarını tetikliyor" - Haberler | Sağlık Haberleri

        "Güzellik standartları yeme bozukluklarını tetikliyor"

        Son dönemlerde giderek artan yeme bozukluğu şikayetlerinin nedenleri merak ediliyor. Uzmanlar, güzellik baskılarının yeme bozukluklarının yaygınlaşmasında kritik bir rol oynadığını vurgularken medya, moda dünyası ve sosyal medyanın bireyler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Tuğba Türkcan ise "Güzellik standartları yeme bozukluklarını tetikliyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:13
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        Güzellik standartları yeme bozukluğunu tetikliyor
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        Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Tuğba Türkcan, anoreksiya nervoza, bulimia nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi rahatsızlıkların, beden algısı ve ağırlık kontrolü üzerindeki toplumsal baskılarla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

        Medya ve moda dünyasının zayıflığı idealize etmesinin, özellikle genç kadınlar arasında bu bozuklukların yayılmasını hızlandırdığını vurguladı.

        Sosyal medyada filtreler ve düzenlenmiş görüntülerle sunulan gerçek dışı beden imajlarının, bireylerde yetersizlik hissine neden olduğunu ifade eden Türkcan, bu durumun depresyon, anksiyete ve düşük özsaygıya yol açtığını belirterek, aynı zamanda yeme bozukluklarını teşvik eden zararlı davranışların yayılmasına da neden olduğunu söyledi.

        KADINLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

        Araştırmalara göre, 2000-2018 yıllarında yeme bozukluklarının küresel yaygınlığı yüzde 3,5’ten yüzde 7,8’e yükseldi. Türkcan, bu rahatsızlıkların kadınlarda çok daha yaygın olduğunu belirtti; erkeklerde yaşam boyu görülme oranı yüzde 0,74 ile yüzde 2,2 arasında değişirken kadınlarda bu oran yüzde 2,58 ile yüzde 8,4 arasında.

        Kadınlar arasında yeme bozukluklarının daha yaygın görülmesini beden algısı üzerindeki toplumsal baskılarla ilişkilendiren Türkcan, özellikle genç kadınların medya ve popüler kültürün oluşturduğu idealize edilmiş güzellik standartlarına daha fazla maruz kaldığını söyledi.

        “Sosyal medyada sürekli karşılaşılan ideal beden imajları, kadınların kendilerine yönelik beklentilerini ulaşılmaz hale getiriyor ve bu durum yeme bozukluklarını tetikliyor” diyen Türkcan, bu baskıların genç kadınlar üzerindeki etkisinin endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.

        GÜZELLİK ALGILARI TOPLUMSAL BİR SORUNA DÖNÜŞÜYOR

        Türkcan, yeme bozukluklarının artık bireysel bir sağlık sorunu olmanın ötesinde, toplumsal bir halk sağlığı meselesine dönüştüğüne dikkat çekti. Medya ve sosyal medyanın bu süreçteki etkilerine karşı bilinçli olunması gerektiğini belirten Türkcan, bireylerin sağlıklı beden algısını destekleyen yaklaşımlara yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Uzmanlar ise yeme bozukluklarının önlenmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguluyor.

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