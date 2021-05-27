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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Haaretz, İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını manşetine taşıdı!
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Haaretz, İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını manşetine taşıdı!

İsrail gazetesi Haaretz, , İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların fotoğraflarını ilk sayfasından paylaştı.

SON DAKİKA: Haaretz, İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını manşetine taşıdı!
Haaretz, öldürülen Gazzeli çocukları manşetine taşıdı!
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AA

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, bugünkü sayısında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların fotoğraflarını yayımladı.

Haaretz'in İbranice nüshasının ilk sayfası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğraflarına ayrıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına yer verilen haber için "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" manşeti kullanıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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