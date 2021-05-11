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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu nedir?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, 1978 Türkiye yapımı güldürü türünde sinema filmidir. Bu film serinin beşinci filmi olmak üzere İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir. İşte Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları ve konusu...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu nedir?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, Kartal Tibet'in yönettiği ilk Hababam filmidir. Film 1978 yılında vizyona girmiştir. Bu akşam ekranlara gelecek Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi sinemaseverlere nostaljik bir serüvene çıkaracak. İşte Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları ve konusu...

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ KONUSU

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman, İlyas Salman ve Şener Şen bulunmaktadır. Ayrıca diğer Hababam Sınıfı serilerinden tanıdık olan Hayta İsmail ve Domdom Ali karakterlerini canlandıran Ahmet Arıman ve Feridun Şavlı'da rol almaktadır.

  • Münir Özkul - Kel Mahmut
  • Zümrüt Cansel - Ayşe
  • Şevket Altuğ - Kimya hocası
  • Adile Naşit - Hafize Ana
  • Perran Kutman - Hürrem
  • Şener Şen - Badi Ekrem
  • İlyas Salman - Bilo Ağa
  • Muharrem Gürses - Müdür
  • Bülent Haksever - Kıllı Sami
  • Cem Gürdap - Tulum Hayri
  • Feridun Şavlı - Domdom Ali
  • Ahmet Arıman - Hayta İsmail
  • Tayfun Akalın - Öğrenci
  • Talip Güran - Kıvırcık Ömer
  • Sevda Aktolga - Sevda
  • Hayri Karabey - Coğrafya Hocası
  • Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
  • Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

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