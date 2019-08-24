Bir süre önce cilt kanserine yakalanan ve Adana'da özel bir hastanede tedavi gören Faruk Şavlı, yaşam mücadelesini kaybetti.

Şavlı, yarın Mersin Muğdat Camisin'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğralanacak.

Şavlı, Hababam Sınıfı'nın "Domdom Ali" lakabıyla bilinen abisi Feridun Şavlı ile filmde rol almıştı.

Arzu Film, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hababam Sınıfı filmi oyuncularımızdan Faruk Şavlı ağabeyimizin kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.