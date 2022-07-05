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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Zonguldak'da haber alınamayan yaşlı adam cinayete kurban gitmiş!
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Haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu! Cinayete kurban gitmiş

Zonguldak'ta yalnız yaşayan yaşlı adamdan haber alamayan yakınlarının ihbarıyla harekete geçen ekipler, evde cansız bedenle karşılaştı. Kanlar içinde bulunan yaşlı adamın, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı

Son dakika: Zonguldak'da haber alınamayan yaşlı adam cinayete kurban gitmiş!
Haber alınamayan yaşlı adam cinayete kurban gitmiş!
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İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adamın evinde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Olay, ilçenin Temenler Köyünde meydana geldi. Ali Genç'ten (78) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Genç'in evine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURULMUŞ

Eve giren ekipler, Ali Genç'i kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Ali Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köyden bazı kişilerin ifadesine başvuran jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.


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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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