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Yakınlarının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

Mersin'de 60 yaşındaki kadın, yakınlarının kendisine ulaşamayınca ihbarda bulunduğu ekipler tarafından evinde ölü bulundu

Haber alınamayın kadın evinde ölü bulundu
İHA

Mersin'de Halime Mecitoğlu (60), evinde ölü bulundu.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi'nde yazlık bir sitenin 5'inci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Halime Mecitoğlu'ndan komşuları dünden beri haber alamadı.

Yakınlarının da kadına telefonla ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dairenin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri giren sağlık ekipleri, kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Mecitoğlu'nun kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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