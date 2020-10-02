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Habertürk ekibi 6 günden bu yana Azerbaycan ile Ermenistan'ın karşı karşıya geldiği çatışma bölgesinden sıcak haberler aktarmaya devam ediyor.

Habertürk'ten Çetiner Çetin gelişmeleri şöyle özetledi:

HABERTÜRK EKİBİNİN YANI BAŞINA HAVAN TOPU DÜŞTÜ!

Azerbaycan'da çatışma bölgesinde bulunan Habertürk ekibi yayına hazırlandığı esnada, bulundukları yere 150 metre yakınlıkta bir patlama oldu. Ermenistan rdusunun attığı havan topları bölgeye düştü.

TERTER'DE YAŞAYANLARIN TAMAMI İLÇEYİ TERK ETTİ

Azerbaycan'ın Terter şehri yaklaşık 26 bin nüfusu olan bir ilçe. Nüfusun neredeyse tamamı ilçeyi terk etmiş durumda. Terter'in karşısına düşen dağ silsilesinden oluşan bir bölgeyi Ermenistan Ordusu kontrol altına aldığı için oradan ilçeye havan topu atışları yapıyor.

Bu durum Azerbaycan ordusunun Terter'deki durumunu bir parça zorlaştırıyor.

ERMENİSTAN ORDUSU BÖLGEDE SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Sabahtan bu yana Ağdam bölgesinde çok yoğun çatışmalar yaşandı. Sivillerin olduğu bölgeler hedef alındı. Terter'in güneyinde bulunan Cebrail hattı ve Fuzuli bölgesinde sivillerin bulunduğu yerler şiddetli bir şekilde Ermenistan ordusu tarafından bombalanıyor.

SİVİLLER 50 KİLOMETRE ÖTEDE OKULLARA YERLEŞTİRİLDİ

Azerbaycan ordusu buradan sivilleri tahliye ettiler. Siviller 50 kilometrelik mesafede okullara yerleştirildi. Sivillerin gıda, ilaç ve battaniye ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

DÖNDÜKLERİNDE OTURACAK EVLERİ KALMAYACAK GİBİ!

Çatışmaların en şiddetli olduğu Ağdam ve Terter bölgesinde sivillerin geri döndüklerinde oturacağı evlerin kalmayacağı gözüküyor.

İHA'NIN GİRMESİ BEKLENDİ VE DÜŞÜRÜLDÜ!

Biz Ağdam ve Terter bölgesini gezerken üzerimizde Ermenistan ordusuna ait bir İHA'nın gezdiğini fark ettik. Azeri askerler İHA'yı olabildiğince Azerbaycan topraklarına düşürmek istediler ki, içindeki görüntüler ve hangi istihbarat bilgilerini almaya çalıştığını öğrenmek için. Biraz bekleyip yatay düzlemde uçaksavarlarla vurup düşürdüler.